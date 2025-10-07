Una visita a las 'pequeñas joyas' en euskera del archivo municipal

Cristina Limia Zumarraga Martes, 7 de octubre 2025, 20:34 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

Los documentos antiguos escritos en euskera que existen en el archivo municipal de Zumarraga son escasos. En una época en la que el castellano imperaba sine qua non en los textos oficiales y en la práctica diaria de los escribanos, los redactados en euskera eran ínfimos. «Ni siquiera llegan a representar el 1% de toda la documentación conservada en el archivo histórico del Ayuntamiento», explica el responsable del mismo, Antonio Prada. Es por ello que los hallados adquieren un valor muy especial, convirtiéndose en pequeñas 'joyas' que merecen ser mostradas. El programa de actividades de ocio y cultura 'Aroz Aro' organizado conjuntamente por los departamentos de Euskera de los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu reparan en ellas este mes de octubre, organizando una visita al archivo municipal de Zumarraga donde Antonio Prada dará a conocer a los participantes los documentos en euskera más antiguos que se conservan en el mismo. Será el 15 de octubre, miércoles, a las 18.00 horas, con carácter gratuito, encontrándose abierto el plazo de inscripción en ella hasta el próximo lunes. Dicha inscripción puede realizarse mediante el enlace labur/eus/artxiboraZ.

Antes de la visita, Antonio Prada nos ofrece unas pinceladas de lo que se podrá ver en ella. Recuerda que dentro del archivo municipal se diferencian tres tipos de archivos: el histórico, que alberga documentos anteriores a la guerra civil de 1936; el administrativo, dentro del que se recogen los documentos de los años posteriores, desde 1936 hasta la actualidad; y el archivo de gestión, correspondiente a cada departamento municipal de Cultura, Euskera, Hacienda, Servicios Sociales... en el que cada uno de ellos guarda los expedientes y documentos de su dominio.

Dentro del archivo histórico, la publicación en euskera más antigua hallada pertenece a la Caja de Ahorros Provincial que se situaba junto a la estación del tren del ferrocarril del Norte, en la plaza de las estaciones. Se trata de una libreta de ahorros del año 1911, perteneciente a una clienta particular de esta entidad bancaria. «En aquellos tiempos se promocionaba la apertura de una libreta a cada niño con 1 peseta como primer ingreso de ahorro. Llama la atención como, entre las primeras páginas de la libreta, figuran consejos para el buen cuidado de los hijos, entre ellos, los beneficios de amamantar a los niños pequeños», cita Antonio Prada como curiosidad.

Entre los tesoros en euskera existentes en el archivo hay otro muy especial, un escrito realizado a mano, que bajo el título 'Beloki-ko Gurutze Santuaren argi egunak' recoge aquellos días del año en los que la cruz de Beloki era iluminada. «Pertenece a la época en la que la popular cruz contaba con luces de suministro eléctrico que se encendían en fechas señaladas. Había días preestablecidos de interés general, que son los que figuran en el documento que tenemos en el archivo, como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, el día de Reyes, el día de la Virgen... y otros en los que se podía encargar su encendido de manera particular en cumpleaños, aniversarios... En estos últimos casos había que pagar un dinero», rememora. Se cree que el documento conservado en el archivo, con el listado de encendidos de interés general mes a mes, fue presentado en el Ayuntamiento para pedir una subvención para aquel encendido anual. «La luz eléctrica llegó a Zumarraga en 1896 y la cruz de Beloki pertenece a 1926, creemos que este escrito, sin fecha, puede pertenecer a los primeros años de la cruz», reseña Antonio Prada.

Coplas a la bajada de la Antigua

Otro de los documentos en euskera de mayor antigüedad encontrado en el archivo de Zumarraga data de 1913 y recoge la programación de fiestas y ferias de ganado desarrolladas durante los días 1, 2 y 3 de julio de aquel 1913 en Zumarraga. Bajo el título 'Abere-Batzaldiya, perik eta jayak', expone un extenso programa de actuaciones de txistularis, ezpata-dantzaris, romerías, misa mayor, exposición y concurso de ganado... entre otros actos.

Hay otra curiosa publicación en euskera guardada en el archivo, perteneciente a 1930 y titulado 'Antiguako Ama Birgiñaren Jatxiera' que recoge las coplas que un autor sin identificar compuso para este momento tan especial dentro del calendario festivo de los y las zumarragarras.

También existe en el fondo municipal un reglamento antiguo en euskera de la extinta Cooperativa de Consumos de Zumarraga, hasta no hace tantos años ubicada en la calle Legazpi número 2 donde ahora se erige un nuevo bloque de viviendas. Dicho reglamento fue elaborado por la Agrupación de Obreros Vascos -Euzko-Langillien Alkartasuna' y está sin fechar.

Hay otra publicación de 1914, en este caso, consistente en un reglamento de la sección sindical de ELA, 'Zumarragako Euzko-Langillien Alkartasuna', y un manifiesto del Frente Popular, 'Gipuzkoako ezker alkartasunaren ageria', de febrero de 1936, difundido como programa electoral para las elecciones previo al estallido de la guerra.

El próximo 15 de octubre habrá oportunidad de conocer estas y otras muchas curiosidades del archivo y sus tesoros con Antonio Prada y 'Aroz Aro'.