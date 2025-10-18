Una pequeña distancia a pie, una gran ayuda contra el cáncer

Cristina Limia Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

Hay veces en las que, un pequeño paso, realizado de manera colectiva, entraña un gran salto adelante. En la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa se disponen a convertir ese salto colectivo en realidad el próximo 8 de noviembre, sábado, en Urretxu y Zumarraga, con la primera marcha contra el cáncer celebrada en ambas localidades. La cita será a las 11.00 horas, con 3 kilómetros de recorrido que comenzará y terminará en el parque Zelai Arizti. La inscripción, cuya recaudación irá destinada a la citada causa, tendrá un precio de 10 euros e incluirá una camiseta conmemorativa del evento.

«Será una marcha solidaria a pie dirigida a personas de todas las edades, ideada para obtener recursos que permitan continuar ofreciendo los servicios y la atención gratuita de la asociación a personas afectadas de cáncer de la comarca», señalan. «La iniciativa también tiene como objetivos aumentar la participación de la sociedad en una actividad física solidaria, visibilizar el cáncer con el fin de eliminar el tabú social que rodea a la enfermedad, fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte y dar a la ciudadanía de Zumarraga, Urretxu y toda la comarca la oportunidad de mostrar su apoyo a pacientes y familiares afectados por la enfermedad con su participación en este evento solidario», enuncian.

La inscripción en la marcha puede realizarse entrando en https://enmarcha.contraelcancer.es/eu/ekitaldia/martxan-minbiziaren-aurka-zumarraga-urretxun y de forma presencial en los polideportivos Ispilla de Zumarraga y Aldiri de Urretxu.

Sede y servicios en Zumarraga

La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios y atención tanto a pacientes como a familiares que sufren la enfermedad. Los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos y no es necesario ser socio para poder acceder a ellos. Algunos de esos servicios son: la atención social, la atención psicológica, el préstamo de material ortopédico y la terapia para dejar de fumar tanto para pacientes como para la población en general. La asociación tiene diferentes sedes en la provincia y una de ellas está ubicada en Iparragirre Hiribidea número 1 de Zumarraga, donde ofrece los citados servicios. El teléfono de la misma es el 943 72 00 57 y cualquier persona puede llamar para solicitar información o acercarse a la sede, donde será atendida por sus profesionales.