Katxalin celebra este domingo su mercadillo solidario

No hay rosas sin espinas. El rosa simboliza la esperanza, la lucha y la unión en la batalla contra el cáncer de mama. Pero detrás de ese color que nos llena de fuerza están las espinas, los tratamientos, las cirugías, las cicatrices visibles e invisibles y los momentos de dolor y miedo. Sin embargo, cada espina que atravesamos también nos recuerda nuestra valentía. Porque la rosa con sus espinas sigue siendo hermosa, fuerte y capaz de florecer». Con este mensaje, la asociación Katxalin se adentra en fechas de especial calado para sus componentes. Este domingo se celebra el 'Día mundial contra el cáncer de mama' y, como cada año, la asociación ha preparado diversas actividades de sensibilización y apoyo a la causa en Zumarraga y Urretxu. Este mismo domingo tendrá lugar la más destacada de ellas: la fiesta en la plaza de las estaciones, que se desarrollará de 10.00 a 14.30 horas. Habrá un mercadillo solidario, venta de camisetas e inscripciones a la popular marcha que se hará el 16 de noviembre en Donostia, photocall y txistorrada. Esta última se servirá a las 12.00. Todo el dinero recaudado en esta fiesta será donado a BioDonostia para la investigación de la enfermedad.

Junto a ello, las camisetas para la marcha están a la venta en el local que Katxalin dispone en el número 5 de la plaza Euskadi (2º derecha) y pueden adquirirse acudiendo los martes, hasta el 11 de noviembre. Estos días también se han vendido camisetas en el Eroski de Urretxu y este sábado podrán adquirirse en la plaza de Zumarraga y en Areizaga-Kalebarren de 10.00 a 13.00.

Los ayuntamientos se han sumado a la causa colocando la característica cinta rosa en sus balcones. Katxalin anima a la ciudadanía a adornar con rosa sus ventanas, balcones y escaparates en apoyo a la causa.