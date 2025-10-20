«No hay IA que alivie el catarro o calme el dolor de espalda»

Cristina Limia Zumarraga Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Todavía no se ha inventado inteligencia artificial capaz de aliviar un catarro o calmar un dolor muscular», bromea Fermín Goenaga. En plena moda de la IA, cuenta que la sabiduría sobre las plantas medicinales y los remedios naturales heredados de nuestros antepasados no han perdido su auge, sino que, más bien, lo están aumentando, en contraste con una sociedad cada vez más artificial y automatizada. Este estudioso de la materia con más de cuarenta años de experiencia, autor del libro 'Sendabelarrak', copartícipe de la publicación 'Etnobotánica' de Álvaro Bermejo, creador y vendedor de ungüentos que forman parte del botiquín de muchos hogares de Urola Garaia... ha dado un paso más en su deseo de divulgar las virtudes de las plantas que nos rodean y ha creado una pequeña 'exposición móvil' sobre ellas, que a partir de ahora, el acompañará en cada feria a la que acuda, entre ellas, el próximo 'Buzkantza Eguna' del 2 de noviembre en Zumarraga, la feria de Santa Lucía del 13 de diciembre y la feria 'Made in Urola' que se celebra durante las fiestas navideñas en Zumarraga.

Newsletter

La idea de incluir a su habitual puesto de pomadas esta exposición surgió con la feria medieval celebrada el pasado mes de julio en Segura, abarcando todo el pueblo con artesanos en cada portal. En uno de esos portales se encontraba Fermín Goenaga. «Nunca antes había estado en esta feria y fue maravillosa, cubrieron todas las calles de paja, había animales...», relata Fermín, a quien se le ocurrió llevar una colección de plantas secas que guardaba en casa, conservadas en cajas de cartón, y desplegarlas dentro de la celebración medieval a modo de exposición. Aquella muestra llamó tanto la atención, que decidió llevarla a todas las ferias y fiestas a partir de ahora. Explica que hay una cultura popular en torno a las plantas medicinales que despierta de nuevo en cuanto el público se planta delante de su exposición, sobre todo, entre personas a partir de una determinada edad. «La gente empieza a recordar lo que sabe o le enseñaron sus padres y abuelos de una y otra hierba», relata.

La exposición está compuesta por 40 plantas, recogidas en el entorno del caserío Landaburu, en el que reside feliz rodeado del Aizkorri, el Txindoki y la Antigua. Presenta cada planta en una cubeta de plástico transparente, acompañada de su nombre botánico, su apelativo en castellano y en euskera. Junto a ello, reparte unos folletos gratuitos en euskera y en castellano sobre sus propiedades.

Anima especialmente a las familias con niños pequeños a asomarse a este mundo desde su pequeña exposición en las ferias. Lo de exponer no es nuevo para Fermín. Hace poco más de una década realizó una exposición en la casa de cultura Zelai Arizti y otra en el centro de interpretación de la Antigua.

Un libro sin final...

Conversar con Fermín Goenaga sobre plantas medicinales es adentrarse en un libro sin final. «Ahora mismo estoy picando en polvo la 'Hierbaluisa', de gran aroma a limón, que aporta un sabor excepcional a las comidas», cuenta.

Dentro de la inacabable lista de sendabelarras, cita el 'Diente de León', «diurético ideal para limpiar el hígado y muy agradable para tomar en infusión, a diferencia de otras hierbas más amargas». También habla maravillas de la ortiga para depurar la sangre, de la Celidonia para quitar las verrugas, la 'Hierba de San Juan' para la mente en infusión y para tratar los esguinces en pomada... o el Llantén, antiguamente muy socorrido para los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. «A falta del calzado ergonómico actual, echaban mano del mismo para untarse la parte trasera del tobillo y rebajar las rozaduras», menciona. «Igualmente es extraordinario para hacer un buen jarabe que alivia muchísimo las úlceras bucales», añade Fermín, que también trata a animales con sus remedios. «Estoy atendiendo a diversos caballos con heridas en Tudela, a un perro con psoriasis en Madrid... y como no, a mis propias ovejas», enumera.

La agenda de Fermín se presenta llena de aquí a navidades. El 26 de octubre participará en el 'Ardiki eguna' de Zaldibia, el 1 de noviembre en la feria de artesanía y productos del País Vasco de Usurbil, el 2 de noviembre en el citado 'Buzkantza eguna' de Zumarraga, el 15 de noviembre en la feria de San Martín de Zegama, el 13 de diciembre en la mencionada feria de Santa Lucía, el 14 de diciembre en la feria de exposición y venta de productos de caserío de Altzo y en Navidad en la indicada feria 'Made in Urola', entre otros.

Reporta un error