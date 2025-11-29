Antxiñako Ama prepara 'Doinuak Piztu'

Cristina Limia Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Antxiñako Ama Txistulari Taldea anuncia, un año más, uno de sus eventos más importantes del año, el concierto de txistu que realiza cada mes de diciembre rodeado de colaboradores. 'Doinuak Piztu' es el título del presente y tendrá lugar el día 20 de diciembre, sábado, a las 19.30 horas, en el frontón Beloki.

«El concierto de este año nos llevará al corazón de la cultura y la tradición: la melodía del txistu ha alegrado durante siglos nuestras fiestas y momentos importantes y, hoy en día, sigue alimentando la identidad y carácter de nuestra comunidad, nos adentraremos en la fuerza que tiene la música para encender nuestra luz interior, emociones y vínculos», señalan desde la agrupación de txistularis. «El espectáculo 'Doinuak Piztu' conjugará música, danza, voces solistas y otros instrumentos, entrañando una experiencia musical y emocional especial, en la que invitamos a participar a toda la ciudadanía, queremos que el público realice con nosotros un viaje sin límites a través de nuestras melodías, que comparta la fuerza de nuestra cultura», indican.

Reparto de entradas

Como es habitual, las entradas para el concierto serán gratuitas, pero deberán recogerse con antelación, pudiendo acceder a un máximo de dos entradas por persona con el fin de que su distribución se realice de una manera equitativa. Podrán adquirirse en la casa de cultura el 15 y 16 de diciembre de 19.00 a 20.00 horas y los días 17 y 18 de diciembre de 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 21.00 horas, y en el frontón Beloki el mismo día del concierto, de 18.30 a 19.30. «Nos gustaría que el público se una a nosotros en esta celebración de la música y la cultura», desean.