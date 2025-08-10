«Ponemos una gran ilusión en cada carroza»

Nerea Murillo en la plaza en honor a Iparragirre, al que hizo protagonista de sus dos portadas de fiestas.

Cristina Lima Domingo, 10 de agosto 2025, 07:57 Comenta Compartir

El relajado mes de agosto es un trampolín hacia un septiembre de alta intensidad en Urretxu, donde del 19 al 22 celebrarán sus fiestas patronales de Santa Anastasia. Nerea Murillo es una de las numerosas jóvenes del pueblo que participará en el afamado desfile de carrozas de la Euskal Jaia del domingo, 21 de septiembre. «Es único», describe. Su cuadrilla ha ganado el concurso de carrozas en tres ocasiones: en 2017 con 'Gernika', dedicada al 80 aniversario del bombardeo; en 2019 con 'Notre Dame', coincidiendo con el incendio sufrido en la catedral francesa y en 2022 con 'Up', inspirada en la película del mismo nombre, que venía a recordar que soñar no tiene edad y que los sueños de las personas mayores también deben ser tenidos en cuenta.

Para una persona creativa que disfruta diseñando y montando como Nerea, el concurso de carrozas «en un planazo». Las largas horas de preparación que hay detrás de una carroza son muy especiales para ella y el desfile también. «Llega el día de enseñar tu trabajo al pueblo y siempre hay nervios y emoción», cuenta sobre uno de sus momentos favoritos de las fiestas. Este año se han inscrito trece carrozas al desfile, entre las que también estará la de Nerea y su cuadrilla.

Autora de portadas festivas

Pero las carrozas no son la única fuente de inspiración de esta joven urretxuarra en fiestas. También ha sido dos veces ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento para ilustrar la portada de las Santa Anastasias, la primera en 2022, con una obra protagonizada por José María Iparragirre, una dantzari y un buruhaundi y la segunda en 2024, con un diseño en el que reflejó el espíritu de la Euskal Jaia. Paralelamente, ha ganado en dos ocasiones el concurso de la portada de las fiestas de Santa Isabel de la vecina Zumarraga, en 2023 y en el presente 2025.

Nerea estudió Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos cerca de casa, en Mondragon Unibertsitatea, pero después se fue a Madrid para realizar un máster sobre 'experiencia de usuario'. Fue entonces cuando entró de prácticas en una consultoría de diseño digital de la capital, en la que lleva dos años teletrabajando, formato que le permite seguir viviendo en Urretxu. Pertenece al barrio de las Estaciones, antes conocido como el 'barrio del dólar' por los años de bonanza económica vivida en esta confluencia de calles de Urretxu y Zumarraga cuando esta última localidad llegó a albergar tres estaciones de ferrocarril, la del Norte, la de los Vascongados y la del Urola, entre 1864 y 1926. Todo ello queda muy lejos para Nerea, de 24 años, pero el barrio de las Estaciones es muy importante para ella. «Es el lugar donde he vivido mi infancia y mi juventud, allí me han pasado las cosas más significativas, buenas y malas. Todos nos conocemos y esa cercanía es lo que nos hace tan especiales», valora la urretxuarra.

Así es mi pueblo - – ¿Cómo describiría su pueblo? – Para mí la calle Labeaga es una de las principales protagonistas, larga y troncal, ramifica la vida en Urretxu. - – ¿Qué es lo mejor de vivir en el pueblo? – La gente y el ambiente que se crea en un municipio en el que prácticamente nos conocemos todos. Hay una cercanía que no se encuentra en las grandes ciudades. - – ¿Y lo peor? – Ver cómo en algunas actividades se va perdiendo la participación popular. - – ¿Tiene algún txoko favorito? – El barrio de las Estaciones, donde he vivido mi infancia y mi juventud.

(79 de 88) Y el próximo domingo... Usurbil

Temas

Urretxu

Comenta Reporta un error