La Navidad llega a Urretxu en tamaño XXL

Un árbol de luces de 12 metros de altura y 5 metros de diámetro al pie de la plaza Gernikako Arbola y una bola de 5 metros de diámetro y otros 5 de altura en la plaza Jose Mari Lasa despiertan expectación entre niños y mayores desde su colocación, el pasado viernes, en Urretxu. Si apagados ya impresionan, encendidos serán sin duda la gran sensación del alumbrado de Navidad de la localidad, que se encenderá el próximo viernes, a las 18.00 horas.

El Ayuntamiento ha dotado de una inyección extra de 13.192 euros a la habitual partida de 37.772 euros que destina a las luces navideñas (de la que parte es después subvencionada por el Gobierno Vasco), con el fin de reforzar el decorado de este año mediante la instalación de este árbol y esta bola de tamaños XXL y la colocación de un mayor número de luces en el tendido que se despliega en la calle Labeaga desde Gernikako Arbola hasta el Liceo. Desde el consistorio explican que se trata de una petición realizada por los propios comerciantes de Bi-Tartean. «Nos propusieron dar este plus de ambientación lumínica al centro comercial del municipio y nuestra idea es continuar haciéndolo también durante los próximos años en otras zonas comerciales del pueblo», señala el concejal de Urbanismo, Igor Zubillaga.

La iluminación navideña permanecerá en marcha desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. En una primera fase, comprendida del 28 de noviembre al 23 de diciembre, su horario de encendido será de 18.00 a 24.00 horas. En una segunda fase, prevista del 24 de diciembre al 6 de enero, ese horario se aumentará, comenzando igualmente a las 18.00 y extendiéndose hasta el amanecer. «Esta ampliación también fue una solicitud de los comerciantes», reseña Zubillaga.