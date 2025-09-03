Mikel Calderón y 'Sua' debutarán este domingo en el Artzain Eguna

Cristina Limia Urretxu Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

No se si tengo más ilusión que nervios o es al revés, pero ambos son cada vez más fuertes a medida que se acerca el día», señala Mikel Calderón a las puertas del 56º Campeonato de Perros Pastor de Gipuzkoa que se disputará este domingo, a las 17.30 horas, en la campa de Urtatza dentro del Artzain Eguna de Legazpi. El urretxuarra se estrena en el prestigioso certamen canino con su perra 'Sua', pastor vasco de la raza Gorbea de cinco años. Detrás de este debut hay una bonita historia de un joven que, pese a no ser descendiente directo de pastores, es un apasionado de la raza y desde hace tres años viene labrándose su propio camino con 'Sua' como fiel compañera.

Forjador de profesión, Mikel trabaja en la empresa GKN de Legazpi. La relación con el mundo del caserío le viene de su madre, procedente del baserri Betarbide de Tolosa, al que acude muchos fines de semana para cuidar de una pequeña huerta que ha plantado. «Durante muchos años hemos tenido perros de distintas razas en el caserío, pero a mí siempre me ha fascinado el pastor vasco de Gorbea, tanto por su estética, como por sus aptitudes para el trabajo, es una raza maravillosa en peligro de extinción, ya que no hay muchos ejemplares», relata Mikel.

«Un día le comenté mi admiración por estos perros a la corredora de montaña Oihana Azkorbebeitia, que es veterinaria y posee tres, ella me puso en contacto con José Ramón García, pastor de Sodupe responsable de la escuela de pastoreo Goikotxakur en Güeñes, Bizkaia. Dio la casualidad de que en ese momento tenía una perra de esta raza que podía adquirir y lo hice», cuenta. En diciembre hará cinco años de aquello. Aquella perra era 'Sua', cachorra que todavía no había cumplido ni un año cuando Mikel la acogió en su casa. «Desde pequeñita ha sido un animal muy enérgico para tenerlo en un piso, así que hemos probado muchas cosas con ella para poder canalizar esa energía, hablé con José Ramón García para ver cómo podíamos hacerlo, me acerqué un día a su escuela y vi que 'Sua' tenía instinto y destrezas en las que merecía la pena trabajar», explica Mikel. Lleva tres años entrenando con ella los domingos en Goikotxakur. «Si antes me atraía este mundo, ahora todavía me gusta más, el vínculo que se crea con el perro es muy especial, ver que vamos alcanzado objetivos es súper satisfactorio, detrás hay mucho trabajo y muchas horas, pero disfrutamos un montón», describe.

Mikel y 'Sua' forman parte de una pequeña cuadrilla de dueños y perros que se juntan los fines de semana para compartir su afición e incluso, realizar algún que otro 'pique' entre ellos en los distintos ejercicios que les propone la escuela. Mikel no posee ovejas, «mi intención es tenerlas el año que viene», indica. Mientras tanto, se apaña con los rebaños que le van dejando amigos en Oñati y Gatika para que 'Sua' practique con ellas.

Quintos en 'Kintopekos'

El pasado 9 de agosto, Mikel y 'Sua' participaron en el campeonato 'Kintopekos' organizado en Sodupe, en el que solamente pueden tomar parte aquellos que no han competido nunca antes. Viene a ser el 'bautizo' de dueños y perros en un campeonato y no les fue nada mal. Quedaron quintos y sobre todo, terminaron la competición con muy buenas sensaciones.

Este domingo les espera otra plaza mayor. El Campeonato de Perros Pastor de Gipuzkoa que se celebra en Legazpi reúne a la flor y nada del pastoreo. Habrá nueve participantes, los dos primeros clasificados acudirán al Campeonato de Euskal Herria que se disputará próximamente en Atxondo. Así mismo, quien gane en Legazpi conseguirá el pase al Certamen Internacional que se celebra en Oñati.

«Con lograr que 'Sua' complete las tareas asignadas y esté contento me doy por satisfecho», comenta Mikel. El campeonato legazpiarra arrancará con una prueba de siete minutos, seguida de otra de otros siete a la que pasarán solamente los mejores. Un circuito con ovejas, banderas y setos a superar, un corral donde el perro tendrá que meter a las ovejas para después sacarlas... conformarán el primer examen de Mikel y 'Sua' del domingo en el Artzain Eguna. Zorte on!

Comenta Reporta un error