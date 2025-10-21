Lurra cierra otra exitosa 'Garagardo festa' en Urretxu

Cristina Limia Urretxu Martes, 21 de octubre 2025, 20:36 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Lurra Dantza Taldea agradece la gran acogida brindada a su 'Garagardo festa' el pasado fin de semana en el frontón Ederrena. «Solamente tenemos palabras de agradecimiento a todas las personas que se acercaron para compartir esta fiesta con nosotros con excepcional ambiente, solidaridad a tope, litros de cerveza y una apetecible degustación de comida», comunican desde el grupo de baile. «Queremos trasladar desde aquí nuestro agradecimiento de manera especial al Ayuntamiento de Urretxu y a la asociación de comerciantes Bi-Tartean, junto a todos los sponsors que han apoyado la finalidad de este acto», señalan. «El txoko solidario de la feria también ha vuelto a cumplir su objetivo con creces junto a Bi-Tartean. Por tercer año, este espacio ha servido para dar a conocer la realidad de un proyecto, en este caso, de la Fundación Menudos Corazones, con el objeto de que un pequeño vecino nuestro pueda ser ayudado. Entre todos lo hemos vuelto a conseguir. Todas las rifas fueron vendidas», informan.

Junto a ello, dan cuenta de los ganadores de las diferentes cenas en restaurantes de la zona sorteadas. Los premiados han sido en Kabia Jatetxea Idoia Etxaniz e Irene Madinabeitia, en Gabiriko Ostatua Ainara Comontes y en Santa Barbara Jatetxea Hilargi Linazisoro y Ana Sanz. Por otro lado, Lurra aprovechó la feria para entregar en ella los premios del concurso de fotografía desarrollado en el Festival Internacional de Folclore, habiendo sido el primer premio para Asier Ruiz (de Lazkao) y el segundo para Jokin Antoñana (de Urretxu).

«Tras tanto comentario y, en resumen, mil gracias a todos los que nos acompañasteis el pasado fin de semana. Ya hemos comenzado a pensar en la de 2026, os esperamos», enuncian.

