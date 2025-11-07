Una hamburguesa a la altura de las jugadoras del Aldapa

Cristina Limia Urretxu Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

Tan redonda como la temporada que están viviendo, el bar Aldapa ha creado una hamburguesa en honor a las jugadoras de equipo de baloncesto femenino Goierri Aldapa, que tras ganar por primera vez el campeonato de Gipuzkoa, han subido a la categoría vasca de Segunda Nacional. El pasado mes de junio recibieron el reconocimiento de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga, en septiembre fueron las pregoneras de las fiestas de Santa Anastasia y este mes de noviembre son las protagonistas de la Saski-Burger del popular bar urretxuarra, que desde el año pasado también es el patrocinador del equipo y ha vivido junto a ellas sus grandes logros.

La capitana, Ane Enparanza, y las jugadoras Eider García, Claudia Yopo, Eider Galdeano y Malen Pérez, acudieron esta semana al Aldapa junto al delegado de baloncesto del Goierri, Sergio Galdeano, para conocer la hamburguesa y dar las gracias al responsable del bar, Ander Larreategi, y a su hermano Aitor, cocinero e inventor de la Saski-Burger, por este guiño culinario y por su apoyo al equipo como patrocinador. «Cuando supimos que habían creado una hamburguesa sobre el equipo nos sorprendió, es guay que se hagan cosas así, y si es en tu pueblo ¡más todavía!», comentan las jugadoras.

La hamburguesa en cuestión está hecha con carne de chuleta premium, queso Idiazabal ahumado, picadillo de txistorra, salsa de pimiento confitado, cebolla caramelizada, huevo de caserío y brioche Goierri. Habrá ocasión de degustarla durante todo el mes de noviembre en este establecimiento hostelero, especializado en hamburguesas gourmet desde que Ander Larreategi tomó sus riendas hace dos años. A la carta principal de nueve hamburguesas se une la que realizan cada mes sobre una temática diferente. Entre ellas, la hamburguesa dedicada a la Real Sociedad tuvo un éxito enorme. La anterior a la Saski-Burger estuvo inspirada en Haloween.

La comanda de hamburguesas es grande de miércoles a domingo en el Aldapa, donde han comenzado a realizar también el reparto a domicilio de este producto, junto a las raciones y bocadillos del bar, que llega hasta Legazpi. Junto a ello, en marzo inaugurarán otra hamburguesería Aldapa en Beasain. Ander se muestra muy agradecido con la clientela por la acogida que le ha dado desde el principio. «Al final, es la que hace posible nuestro trabajo», valora. También está encantado con su patrocinio al Goierri Aldapa, aunque reconozca que el baloncesto no ha sido lo suyo. «Sinceramente, no es un deporte que me llamara la atención, yo siempre he jugado a pelota... Pero fui a ver al Goierri Aldapa a la semifinal y la final y juega a las mil maravillas», afirma.

Las jugadoras cuentan que la temporada está yendo bien en la nueva categoría. «Se nota el salto, pero hay actitud y muchos ánimos», relatan. Sergio Galdeano se muestra orgulloso del trabajo que están realizando. «Están viviendo una experiencia muy chula y se la merecen. Deportivamente tienen nivel para estar donde están, son jóvenes, cada año juegan mejor y la liga les ha demostrado que están en su sitio», señala. Quien quiera verlas en acción puede hacerlo este sábado, a las 16.00 horas, en la cancha del Aldiri, donde se enfrentarán al Atlético San Sebastián.

