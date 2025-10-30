Gran comienzo de la 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología

qCinefórum realizado el miércoles en Labeaga de la mano de Butak21 con Eudald Carbonell y Alfonso Par.

Cristina Limia Urretxu Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

La 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología de Urrelur iza velas para navegar por sus días más importantes, no sin antes, hacer una mención especial a dos de los grandes momentos vividos hasta ahora. Uno de ellos fue el cinefórum 'Des-extinción', que el miércoles se desarrolló en Labeaga Aretoa de la mano de Butak21 con dos invitados excepcionales, el director del documental emitido, Alfonso Par, y el gran científico Eudald Carbonell. «Disfrutamos de una sesión estupenda, en la que, tras ver el documental, que acumula cinco premios de festivales internacionales y entidades de divulgación científica, Eudald Carbonell compartió con nosotros de manera didáctica los experimentos de des-extinción que se están llevando a cabo con bisontes, cabras, mamuts... alrededor del mundo bajo el objetivo de recuperar la diversidad del planeta y repoblarlo a fin de mantener el necesario equilibrio ecológico», cuentan desde Butak21.

«Eudald llegó a Urretxu después de recoger el Premio de Honor de la Historia Sapiens y Alfonso Par nos contaba que está preparando un documental sobre el propio Eudald», enuncian.

El segundo momento destacado llegaba este jueves, con el desembarco de una gran calcita en los jardines exteriores de la casa de cultura y el museo Urrelur, donada a Urretxu por la mina vizcaína de calcita de Pandos. El gran mineral fue acomodado en la citada zona ajardinada mediante una grúa y allí quedará instalado de forma permanente para el disfrute de urretxuarras y visitantes.

Apertura de la feria

Desde este viernes, la Semana de Mineralogía y Paleonología se vivirá en mayúsculas en Urretxu. La gran feria de minerales, fósiles y gemas abre sus puertas desde este viernes hasta el domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, en el frontón Ederrena. El Ayuntamiento brindará una recepción oficial a sus participantes este viernes, a las 14.00. También desde este viernes hasta el domingo, habrá parque mineralógico y paleontológico en la plaza Iparragirre. El museo Urrelur ofrecerá visitas guiadas el sábado y el domingo, la casa de cultura acogerá la conferencia 'Mosasaurios al descubierto' de Pablo Marcos Rodríguez el sábado, a las 12.30, y el Portalón acoge la muestra 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo'.

Reporta un error