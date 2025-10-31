El movimiento 'Movember' gana fuerza en Urola Garaia

Cristina Limia Alto Urola Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Entramos en noviembre y los bigotes cobran un significado especial, se convierten en todo un símbolo para crear conciencia sobre la salud masculina dentro del movimiento internacional Movember desarrollado cada año durante este mes. La iniciativa viene teniendo reflejo en los distintos pueblos de la comarca durante los últimos años, pero 2025 será el primero en el que Movember actúe a nivel de Urola Garaia en conjunto, con la intención de ampliar la difusión y el conocimiento de la actividad. Este viernes por la tarde, esa apuesta conjunta se escenificó con la participación de los cuatro alcaldes, Mikel Serrano de Zumarraga, Jon Luqui de Urretxu, Eric Gálvez de Legazpi y Joseba Telleria de Ezkio-Itsaso, en la presentación que el grupo Movember de Urola Garaia realizó en el centro socio-cultural de Pagoeta de Urretxu sobre las actividades que se desarrollarán durante este mes en la comarca.

Comenzaron por recordar que Movember nació en Australia en 2003 a raíz de la iniciativa de un grupo de amigos que querían apoyar a uno de sus compañeros que sufría cáncer de próstata. «Esa iniciativa llevó a crear la Fundación Movember y, poco a poco, se extendió por todo el mundo con el objetivo de dar visibilidad a la salud masculina y en concreto, al cáncer de próstata, al cáncer testicular y a la salud mental, con especial atención a la prevención del suicidio entre los hombres», indicaron.

«Desde entonces, el Movimiento Movember sigue creciendo y es importante que desde la comarca de Urola Garaia continuemos apoyando esta iniciativa. Todavía persisten en nuestra sociedad estereotipos sobre el papel y la conducta de los hombres que dificultan la visibilidad y el hablar con apertura sobre estos problemas. Desde Movember de Urola Garaia nos gustaría aportar nuestro grano de arena para que los hombres hablemos con tranquilidad sobre estos problemas, tanto entre nosotros, como en nuestro entorno. Todavía nos cuesta hablar de nuestra salud mental o de un cáncer de próstata o testicular. Esta iniciativa es un esfuerzo para que eso deje de ser así», manifestaron. «Asimismo, entendemos que es un esfuerzo de todos, no solo de los hombres. Las instituciones sanitarias y, en su conjunto, tienen un papel clave en dar a conocer estas problemáticas y en facilitar el acceso y el tratamiento de estas enfermedades en un clima de acogida y comprensión», expusieron, al mismo tiempo que agradecieron la presencia de los alcaldes de la comarca, que mostraron su total apoyo a la iniciativa. «Confiamos en seguir recibiendo ese apoyo durante mucho tiempo», reseñaron.

Charlas, pintxo-potes y bigotes

En cuanto a las actividades previstas, anunciaron dos charlas, una de Jon García Ormaza, psiquiatra de reconocimiento internacional experto en prevención del suicidio, para el 19 de noviembre, a las 19.00 horas, en Palacio Bikuña de Legazpi, y otra de Arkaitz Carracedo, investigador del CIC Biogune de Derio, para el 2 de diciembre, a las 18.30, en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga. Precisamente el CIC Biogune de Derio es el centro de investigación al que se destinarán todos los fondos recaudados con las actividades.

Durante este mes, los componentes de Movember acudirán varios días a los mercados de Legazpi y de Zumarraga para informar y vender merchandising, como tote bags, mochilas, bolígrafos... de Movember, que este año tiene un nuevo logo. Asimismo, de la mano de la asociación de comerciantes Ilinti y el Garagune de Legazpi, se ha organizado un concurso de fotos con bigote, con premios muy especiales. El Tipi-Tapa de Legazpi también hará una marcha por la causa el día 20 de noviembre y se realizarán tres pintxo-potes lúdico-informativos: el 13 de noviembre en la zona centro de Legazpi, el 26 de noviembre en el barrio Hegialde de Legazpi y el 7 de noviembre en Zumarraga.

«Al igual que aquellos amigos australianos decidieron dejarse bigote durante este mes para visibilizar su apoyo y solidaridad a su amigo, pedimos la colaboración de la comarca para seguir dando visibilidad a las enfermedades masculinas y a la salud mental de los hombres. Desde aquel noviembre de 2003, el bigote es el símbolo de este movimiento que ha crecido por todo el mundo. Así que ahora, si veis más bigotes en la calle, pensad en Movember. Y ¿por qué no? Dejaros bigote!, animaron.

Para terminar, ofrecieron varios datos. «Cada año 1.500 vascos son diagnosticados con cáncer de próstata, el segundo que más prevalece entre los hombres. Los varones de 15 a 40 años son quienes corren mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular», citaron. «A nivel mundial, muere un hombre cada minuto por suicidio y en general, tres de cada cuatro suicidios son de hombres», añadieron. «¿Qué se puede hacer? Es primordial la detección precoz, someterse a una revisión urológica una vez cumplidos los 50 o hacer una autoexploración de testículos regularmente para detectar cualquier anomalía puede ser clave. Y no tener miedo a hablar de nuestros problemas y sentimientos», concluyeron.

