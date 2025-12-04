Tras San Nicolás, bertsos, órgano y magia en Legazpi

LegazpiTras San Nicolás, bertsos, órgano y magia en Legazpi
La parroquia. Acogerá este sábado un concierto de la soprano Alison Fernández y el organista Oier Gastón, que ha compuesto una obra expresa para el órgano de Legazpi
Legazpi
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52
La ronda de San Nicolás y el encendido de las luces adentraron este jueves a Legazpi en el ambiente navideño. La iluminación se pondrá en marcha todos los días hasta el 6 de enero, de 18.00 a 23.00.
Este viernes trae otra cita muy especial con el grupo Bertso Olariak, que dentro de las celebraciones de su 25 aniversario, ha organizado una sesión de bertsos con Andoni Egaña y Sebastian Lizaso. Tendrá lugar a las 18.00 horas, en la casa de cultura, y aunque las entradas, de carácter gratuito, se han distribuido estos días atrás en Kopilain, todavía quedan algunas, de modo que será posible acceder directamente al evento hasta que se complete el aforo.
'AO Dúo' en la parroquia
La parroquia será otra de las paradas especiales de estos días en Legazpi, con el concierto 'AO Dúo' que el organista titular de Urretxu, Oier Gastón, y la joven soprano alumna del Conservatorio de Donostia, Alison Fernández, ofrecerán este sábado, a las 20.00 horas. Dentro del variado repertorio que han preparado para la ocasión, en el que representarán numerosas canciones conocidas, Oier Gastón interpretará en primicia una obra que ha compuesto expresamente para el órgano de Legazpi, titulada 'Sonate pour Grand Orgue en ré mineur'. El autor avanza que tiene tres movimientos: I. Allegro Assai; II. Adagio Cantabile; III. Vivace Brillante. También destaca la calidad de la soprano invitada, donostiarra de 15 años «que canta impresionantemente bien», describe el propio Gastón sobre su acompañante del sábado.
III Gala de Magos de Euskadi
También se acerca otro evento destacado de estas fechas, la III Gala de Magos de Euskadi, que se celebrará el 12 de diciembre, a las 19.00 horas, en Latxartegi, con Oier Jurado (Enzo Magoa), Julen Magoa, Alaitz Oraa y Eneko Gutiérrez, promotor y presentador de la gala. La venta anticipada de entradas ya está en marcha on-line en https://latxartegisarrera.sacatuentrada.es al precio de 5 euros. La gala abrirá el festival 'Magia Jiji-Jaja', que los días 13 y 14 se extenderá a calles, bares, el Gaztetxe y Chillida Lantoki. Pronto se ampliará la información de esta original propuesta.
