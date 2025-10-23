«Para mí Santikutz Abesbatza es una gran familia»

Cristina Limia Legazpi Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Marian Lasa adora al Orfeón Donostiarra y que sus coralistas de Santikutz Abesbatza lo traigan a Legazpi para celebrar los 30 años que cumple como directora del grupo le parece «el mejor de los regalos que le podían hacer» en un aniversario tan especial para ella. Y es que asegura que Santikutz Abesbatza le ha dado grandes cosas en todo este tiempo: «Es como una gran familia para mí, ha estado presente en todos los momentos importantes de mi vida», relata.

Este concierto del Orfeón Donostiarra ha sido organizado dentro del ciclo 'Azaroan Musika' y tendrá lugar mañana sábado, a las 20.30 horas, en la parroquia, con entrada libre.

Cuna coral de los Lasa-Gordoa

La música coral ha sido una de las grandes bandas sonoras de la vida de Marian desde la infancia. «A mis padres siempre les ha gustado mucho la música. Desde que mis hermanos y yo éramos pequeños, nuestros padres se preocuparon de llevarnos a muchos conciertos de órgano y coral. Después, mi hermano mayor, Rafa, empezó a cantar en Santikutz Abesbatza y siempre íbamos a verlo», recuerda. En la familia de su padre, natural de Olazagutia, había muchos músicos de banda. En la de su madre, nacida en Araia, siempre se ha cantado mucho y muy bien. Marian estudió solfeo con Arantxa Rodríguez. «En cuarto y quinto dábamos también coral y me gustó. Con 14 años yo, mi hermana Marilur y tres amigas más entramos a Santikutz Abesbatza. Con 18 años, realicé diversos cursos de dirección coral y con 20, empecé a dirigir el coro infantil Eluska. Fue al cumplir los 26 años, cuando tomé el relevo de mi hermano Rafa como directora de Santikutz Abesbatza. Durante una época, dirigí tres coros, Santikutz, Eluska y el coro de jubilados», recuerda de sus comienzos.

Indica que dirigir a Santikutz Abesbatza es un placer. «Sobre todo a nivel personal, en el coro hay componentes de muy distintas edades, cada uno viene de un padre... Llegamos a ser una gran familia que comparte días felices y días difíciles. Es un grupo con mucho mérito, ya que la gran mayoría no tiene conocimientos de solfeo y lo aprende todo de oído, es algo bastante más difícil que solfear y pese a ello, sacan adelante partituras verdaderamente complejas», valora. «En estos momentos hay 49 voces y estaríamos encantados de recibir a gente nueva, un coro siempre necesita nuevos componentes», reseña.

Entre los momentos más destacados de estos 30 años con la batuta, Marian destaca la celebración del 50 aniversario de Santikutz Abesbatza en 2008. En el plano personal, cuenta que el coro ha estado en todos los momentos importantes de su vida. «Cuando me casé, lo hice por lo civil y sin ninguna intención de montar una boda ¡pero el coro la montó por mí! Cuando nació mi hijo Jon, allí estaba el coro...», cita. Por todo ello, este 30 aniversario y el concierto de mañana significan mucho para ella.

