Las navidades asoman con Olentzero y Mari Domingi

El burro del Olentzero y Mari Domingi ha perdido su zapato, herradura sin la que no podrá bajar del monte para ayudarles a repartir los regalos en la noche del 24 de diciembre. Hay una pequeña cabaña, en Mirandaola, donde el burrito se resguarda del mal tiempo cuando Olentzero acude a llevar carbón a la ferrería. Es posible que durante una de esas visitas se le haya perdido su herradura y los niños serán los encargados de buscarla en el nuevo txoko creado este año dentro de los talleres familiares de Olen-tzero y Mari Domingi en Mirandaola. El pasado fin de semana se estrenó la temporada de estos talleres tan especiales, organizados por la fundación Lenbur desde 2011, cuando debutaron con la participación de 50 niños y niñas de Legazpi. Desde entonces, se han ido convirtiendo en todo un fenómeno de masas, reuniendo actualmente alrededor de 10.000 personas cada año en Mirandaola. Los talleres tienen tal demanda que, para poder darle respuesta, durante los últimos años dan comienzo a principios de noviembre. Se desarrollan los fines de semana y festivos, con 10 turnos diarios entre las 10.00 y las 19.00 cada hora.

Dentro del nuevo txoko sobre el zapato del burrito de Olentzero, ubicado en el Museo del Hierro Vasco (donde comienzan estos talleres), hay una figura nueva: una enorme Mari Domingi que ha sido confeccionada con gran maña por el grupo de voluntarios del jaiotza, que años atrás también elaboraron el Olentzero que la acompaña. En aquella ocasión, tuvieron la pericia de transformar al Mario Bros que protagonizaba una de las carrozas de carnaval de los escolares en el querido carbonero. «Ellos, al igual que Olentzero, son capaces de hacer magia con sus manos», ponen en valor desde Lenbur.

Por otro lado informan que, junto a los días habituales de estos talleres, los turnos del 20 y 21 del de diciembre estarán reservados para las familias de Legazpi. Quienes quieran participar en dichas u otras fechas deben realizar su reserva llamando al 943 73 04 28 o enviando un correo electrónico a mirandaola@lenbur.com.

Junto a ello, hay otra novedad importante en Mirandaola. Tras permanecer varios meses cerrado, su bar-restaurante ha reabierto las puertas, ahora, gestionado por el colombiano Paul Carmona y su equipo. Prestará servicio todos los días, con una apetecible oferta de cocina tradicional vasca. Habrá menús especiales los fines de semana, junto a la habitual oferta de pintxos, bebidas y desayunos y los viernes realizarán pintxo-pote a partir de las 19.00 horas

