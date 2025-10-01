El mes de octubre, acompañado de setas sabe mejor en Legazpi

Cristina Limia Legazpi Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Las setas, esos pequeños tesoros de la naturaleza que con la llegada del otoño alcanzan su momento de mayor esplendor en nuestros bosques y un sabor óptimo en el plato, vuelven a ser las reinas del primer fin de semana de octubre en Legazpi de la mano de la sociedad Lekanazpi. El XXIX Fin de Semana Micológico arranca este viernes con numerosas propuestas que, este año se expanden desde la Azoka hasta el embalse de Barrendiola, donde una salida micológica guiada peinará dos de sus preciados hayedos el sábado por la mañana bajo el afán de conocer, aprender y disfrutar de la micología local. Entre las múltiples actividades que componen el fin de semana, esta salida micológica va cogiendo cada vez más fuerza y en esa dirección, Lekanazpi extiende a legazpiarras de todas las edades una entusiasmada invitación a participar en ella. La salida del sábado se desarrollará entre las 9.00 y las 13.00. El embalse de Barrendiola será el punto de encuentro de los participantes y para desplazarse hasta allí, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial del autobús Junetorri, que a las 9.00 saldrá de la rotonda de Laubide y a las 9.15 hará otra parada en la rotonda de Saturnino Tellería para recoger a los pasajeros. Una vez en Barrendiola, el grupo se adentrará en los hayedos de Arbelgaizto y Albizurieta. «No será necesario apuntarse con antelación en esta salida y no habrá un límite de plazas, está dirigida a todo tipo de públicos y puede ser un plan perfecto solo, con amigos, en grupo o con la familia. Si el número de participantes es elevado, formaremos varios grupos», enuncian desde Lekanazpi.

«Disfrutaremos de un magnífico recorrido en el que nos acercaremos al maravilloso mundo de las setas, distinguiremos y conoceremos las especies que vayamos encontrando en nuestro camino y hablaremos de su importancia en el ecosistema y en el ciclo de la vida. Las setas que recojamos serán utilizadas para organizar la exposición de la Azoka, con la intención de mostrar las especies más comunes de nuestro entorno», reseñan sobre la dinámica de la salida, que finalizará en la Azoka con caldo y chorizo para todos los participantes.

Qué ver y saborear estos días

El Fin de Semana Micológico dará comienzo este viernes con la habitual recogida de setas para la exposición que se montará dentro del mismo de 17.00 a 20.00 en la sociedad Lekanazpi. «Siguiendo las recomendaciones sostenibles de Aranzadi, queremos pedir a los aficionados que recojan y traigan uno o dos ejemplares de cada seta, no más, es importante garantizar entre todos que las setas perduren en nuestros bosques», señalan. Para cualquier consulta, es posible contactar con la organización llamando al 611 040 487.

El sábado continuará la recogida de setas, en este caso de 11.00 a 14.00, en la Azoka, donde se ofrecerá caldo y chorizo a quienes aporten las suyas. De 15.00 a 18.30, se procederá a la clasificación de setas con los expertos de la sociedad de ciencias Aranzadi. A cada seta se le pondrá su nombre y se hará referencia a sus peculiaridades. Además, los recolectores de setas interesados podrán realizar sus consultas a los componentes de Aranzadi en este espacio.

De 18.30 a 21.30 horas abrirá sus puertas la gran exposición de setas de este fin de semana micológico en la Azoka, donde se mostrarán todo tipo de especies para que los ciudadanos vean las diferencias entre ellas e identifiquen cuáles son comestibles. De 19.00 a 21.00, se realizará el reparto de 'champis solidarios', cuya recaudación se destinará esta vez a la iniciativa popular Gernika-Palestina.

Tampoco faltará la consagrada porra 'Upelgilearen begia' que, de 19.00 a 21. 00 horas, retará a los visitantes de la Azoka a adivinar el peso de una cesta llena de setas. A las 21.00, se realizará su pesaje y la entrega del premio, consistente en una cesta llena de setas, un bastón y un cuchillo.

Intenso cierre del domingo

El Fin de Semana Micológico se despedirá el domingo por la mañana con otra intensa remesa de actividades en torno al mundo de las setas en la Azoka. De 10.00a 15.00 horas, volverá a abrirse la exposición de setas, de 12.00 a 13.30, habrá un txoko para los niños y niñas dedicado a las setas, de 12.00 a 14.30, se desarrollará la segunda porra 'Upelgilearen begia', de 13.00 a 14.30, se ofrecerá una degustación de varios pintxos de setas a cambio de la voluntad, a las 14.30, se realizará el pesaje y entrega del premio de la porra y a las 15.00, se realizará la clausura de la feria.

