La legazpiarra Magda Dabrowska, 'embajadora' de la campaña de Atzegi

La asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad Atzegi presentó hace varios días en la Diputación Foral de Gipuzkoa su campaña de sensibilización anual, que lucha por los derechos de este colectivo y este año ha elegido como lema 'Geurea lortu arte-No vamos a parar'.

Pero lo verdaderamente importante es lo que hay detrás de ese lema, personas con muchos retos por cumplir. Una de esas personas es la legazpiarra de 25 años Magda Dabrowska, convertida en magnífica 'embajadora' de esta nueva campaña de Atzegi con su ejemplo y mensaje. La joven fue una de las principales voces de la presentación realizada de la misma en la sede foral, en la que intervino junto a la madre de una persona con discapacidad intelectual, Lourdes Salvador, el presidente de Atzegi, Josean Idoeta, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el director general de Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua.

Un 'decálogo de derechos'

Magda explicó que «aún tienen muchas cosas que reivindicar y conseguir». Algo que Atzegi ha plasmado en un decálogo dentro de esta campaña.

Su primer punto es 'Mis derechos' y en el mismo manifiestan que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero no siempre pueden ejercerlos. Igualmente indican que, por supuesto, tienen opinión, pero para conocerla es preciso escucharles. «No decidas por mí», emplazan.

El decálogo se completa con el derecho a un entorno amigable y accesible, una educación inclusiva, el ocio y la participación, el empleo y ocupación de calidad, un modo de vida personalizado, la igualdad de género, el cuidado de la salud mental, un envejecimiento activo y la fuerza de las familias.

En palabras del presidente de Atzegi, Josean Idoeta, el objetivo de la presente campaña, cuyos carteles y mensajes se extienden también por Legazpi durante estos días, es ayudar a que la sociedad sea consciente de que una Gipuzkoa inclusiva se construye entre todas las personas. «Queremos que se respeten y defiendan los derechos de las personas con discapacidad intelectual y no podemos hacerlo solos», indicó.

Recordó que Atzegi se creó hace 65 años gracias a la fuerza de unas pocas familias que se unieron para luchar por los derechos de sus hijos e hijas. «Las familias siempre han sido la columna vertebral de la asociación y su participación es indispensable, sabemos que la sociedad ha cambiado mucho y cada vez es más difícil unirse para luchar por lo común, pero necesitamos a las familias y a la sociedad si queremos seguir avanzando. Cumplimos 65 años, pero lejos de poder jubilarnos, tenemos claro que aún tenemos mucho trabajo por delante», subrayó.

La campaña dio el pistoletazo de salida con un concentración celebrada el pasado 2 de diciembre en el Boulevard de Donostia en favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

A lo largo de los siguientes meses llevarán la voz de esas personas a todas las comarcas de Gipuzkoa. «Queremos que sean los propios usuarios y sus familias quienes cuenten sus experiencias y nos hablen de sus necesidades, para así recordar a la sociedad guipuzcoana que la solidaridad y la diversidad nos enriquece», anunciaron.

