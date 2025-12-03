Ibai Belaunzeta encarnará este jueves a San Nicolás en Legazpi

Escolares y músicos. Acompañarán al obispillo en la ronda, que partirá de Laubide.

El legazpiarra de 12 años Ibai Belaunzeta se meterá en el papel de San Nicolás este jueves, elegantemente caracterizado con la túnica blanca y dorada, la mitra de obispo sobre la cabeza y el bastón pastoral en la mano. A diferencia de años anteriores, en los que el obispillo ha sido encarnado de manera alterna por los estudiantes de los diferentes centros educativos de la localidad, en esta ocasión, se ha decidido que sea un alumno de la escuela de música Doinua quien asuma el rol y la propia escuela de música quien guíe la actividad.

Como novedad, estos días atrás, Doinua ha realizado un taller para aprender las canciones que se cantan en la ronda, abierto a toda la ciudadanía, como la propia ronda, bajo el objetivo de mantener viva esta tradición en Legazpi, aumentar la participación y entonar las gargantas para la cita de esta tarde.

La popular ronda saldrá a las 17.30 horas, de la calle peatonal de Laubide, adentrando a Legazpi en el ambiente navideño. De Laubide se dirigirá a Santikutz Kalea, pasará por la residencia Santa Cruz, continuará nuevamente por Santikutz Kalea, recorrerá Kale Nagusia y la plaza Euskal Herria y terminará en la Azoka, donde se repartirá chocolate a los participantes y asistentes en general.

En caso de mal tiempo, el acto se desarrollaría íntegramente en la azoka.

Orígenes de la tradición

Músicos y escolares acompañarán a San Nicolás por las calles entonando las populares 'Urte berri berri', 'Daukanak ez daukanari', 'San Nikolas Santua'... canciones propias de una fiesta que mezcla dos costumbres muy distintas. La primera tiene sus orígenes en Myra, Asia, donde hubo un obispo llamado San Nicolás que dejó una bolsa de oro en la ventana de tres chicas que no tenían dinero para casarse. A partir de entonces, ese obispo se convirtió en el personaje popular que repartía regalos a los niños antes de la Navidad, como lo son actualmente Santa Claus, Papá Noel o nuestro apreciado Olentzero.

La otra costumbre viene de 'La fiesta del loco' que se celebraba en Europa durante la Edad Media. Dentro de la misma, se solía nombrar a un obispo entre los estudiantes. De ahí la sinrazón de muchas de las letras que se cantan durante el recorrido de San Nicolás por las calles.

