Borja Lizarraga, del gimnasio al certamen de Míster España

Era una experiencia totalmente nueva para mí y la disfruté un montón, me llevo un bonito aprendizaje y muchas amistades», describe el legazpiarra Borja Lizarraga sobre su reciente participación en el certamen de belleza 'Míster Internacional Spain', que tuvo como ganador al representante gaditano Diego González.

Borja tomó parte en el concurso como Míster Bizkaia, rompiendo la errónea creencia de que cada candidato es originario de la provincia a la que representa. En el año 2021, ya recibió una propuesta para participar como Míster Gipuzkoa, pero aquella vez dijo que no, al considerar que no era el momento. Este 2025 volvieron a llamar a su puerta, esta vez con el planteamiento de hacerlo por Bizkaia. «La agencia de modelos 'Nuestra Belleza España' se puso en contacto conmigo al ver mis fotos en las redes sociales», cuenta Borja. Preguntado por el motivo que le hizo animarse en esta ocasión, explica que tenía la espinita clavada tras no haberse presentado aquel 2021. «Siendo como es, una oportunidad que no todo el mundo tiene, al final me decidí y estoy muy contento de haberlo hecho», señala. Como entrenador personal que es, la experiencia ha sido un escaparate nuevo e interesante para el legazpiarra. «Uno de los mejores ojeadores de modelos de España me dijo que si fuera yo, volvería a presentarse al concurso otro año, que me veía posibilidades, pero no sé si lo intentaré de nuevo...», cuenta.

El certamen se celebró en la localidad tinerfeña de Los Realejos del 23 al 31 de julio, con 52 hombres, uno por cada provincia, concursando por el título de más guapo.

Borja explica que prepararse para esta cita requirió más de lo que imaginaba. «Yo pensaba que se trataba de un concurso de belleza en el que hacías pasarela y te sacaban las pertinentes fotos, además de tomar la palabra en el típico minuto de oro. Pero no, tuvimos que superar pruebas físicas, realizar una entrevista con el jurado... fue un proceso muy interesante», relata Borja, que procede del mundo del culturismo y como tal, viene trabajando su cuerpo y cuidando su alimentación desde hace mucho tiempo. De hecho, ha participado en diversos certámenes, llegando a quedar tercero en el campeonato de fitness de Euskadi en 2018 y cuarto como júnior en el Trofeo Nacional de la Rioja. Hace dos años abrió el gimnasio 'Burdin Gym' en Kale Nagusia.

Geólogo y entrenador personal

Fue alumno de Haztegi Ikastola, estudió Geología en la UPV de Leioa y se sacó el certificado para ser entrenador personal, camino por el cual ha continuado su trayectoria con la apertura de su gimnasio. Aunque no tiene aparcada la Geología. «No descarto dedicarme a ello en un futuro e incluso, ampliar mis estudios con un máster», comenta. De pequeño le gustaba la pesca, una afición de la que disfrutó con su abuelo. También tocaba la guitarra, jugó en el club de fútbol Ilintxa hasta juveniles y fue monitor del grupo de tiempo libre Sorgintxulo de Legazpi durante 9 años. Siempre ha sido muy activo en el deporte, le gusta andar en bici, correr...

Reconoce que en algún momento llegó a pensar ¡dónde me he metido! a la hora de participar en el certamen de Míster España. «Pero a medida que se acercaba la fecha del concurso me sentía más motivado y ha merecido la pena», afirma.

«Al igual que en su día me ocurrió con el culturismo, hay gente que me ha apoyado y gente de la que he recibido comentarios no tan buenos que no me esperaba... De alguna manera, me reafirman en que estoy haciendo las cosas bien. No puedes agradar a todo el mundo y siempre hay quien dice cosas que están fuera de lugar», indica.

También ahonda en la etiqueta que, a menudo, acompaña a este tipo de certámenes. «Puede dar la sensación de que somos personas superficiales y no es para nada así, detrás hay mucho trabajo y consciencia por llevar una vida saludable y cuidarte, las etiquetas y los sesgos sobran, como en otros tantos ámbitos», considera Borja.

«Creo que lo más importante es el tipo de estilo de vida que lleves, si es sana, te cuidas, duermes bien... se refleja en el exterior», concluye.