Un 'Artzain Eguna' de estrenos

El Artzain Eguna de Gipuzkoa de este año se hace de rogar en Legazpi al recaer el primer domingo de septiembre, tradicionalmente reservado para esta gran fiesta en la localidad, en día 7. Hay ganas y muchas razones para acercarse a disfrutar de la jornada que el domingo rendirá tributo al oficio del pastoreo mostrando su trabajo y los magníficos productos que son fruto del mismo. Su preciado queso, la oveja latxa y los perros pastor volverán a situar se en el centro de la fiesta con mayor proyección hacia el exterior organizada en el municipio. La concejal y la técnica de Agricultura del Ayuntamiento, Edurne Matías y Larraitz Olaizola, han ofrecido este lunes todos los detalles sobre la cita.

Destacan tres novedades dentro del programa del domingo. Una de ellas será la sesión de cocina 'showcooking' que tendrá lugar a las 11.15 horas, donde la cocinera Ane Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru prepararán pintxos con carne de oveja y darán recomendaciones prácticas para sacar el máximo jugo a este producto. Al finalizar, se repartirán los pintxos elaborados y las recetas de los mismos, que contendrán un número con el que participar en el sorteo de picadillo de carne de oveja.

Otra de las novedades de esta edición será el cambio de ubicación de la exposición de ovejas. «Preocupados por el calor previsto y teniendo en cuenta la ley de bienestar animal, se situarán en el paso comprendido entre el Ayuntamiento y la parroquia, donde podrán permanecer más a la sombra», explicaron.

El legazpiarra Batis Otaegi de la escuela de pastores de Gomiztegi será homenajeado por la asociación ELE

El tercer elemento novedoso lo encontramos en el 56º Campeonato de perros pastor de Gipuzkoa que se disputará a partir de las 17.30 horas, en el prado de Urtatza camino al pantano, entre cuyos nueve participantes se estrenará el urretxuarra Mikel Calderón con su perro Sua.

Los homenajes también estarán a la orden del día, este año con tres nombres propios. La asociación ELE reconocerá la labor del legazpiarra Batis Otaegi de la escuela de pastores de Gomiztegi. Los hermanos Jesús y Florentino Goñi de Oronoz, Navarra, serán destacados en el apartado de pastores que se dedicaron al oficio en tierras americanas. Será a las 13.00 horas, en el escenario situado junto al Ayuntamiento. Le seguirá la entrega de premios de los concursos de la jornada a las 13.30 horas, precedida por la actuación de los hermanos Elustondo.

Qué ver y degustar en la fiesta

La feria abrirá sus puertas a las 10.00 horas en las inmediaciones de la plaza. A las 10.45 arrancará el 41ª Concurso de Queso de Gipuzkoako Artzai Gazta, con nueve queserías participantes. A las 11.00, darán comienzo la cata de queso popular y el taller de elaboración de queso para niños y jovencitos de Izaro Osinalde. A esa misma hora, la banda de Legazpi irrumpirá en la fiesta con una kalejira. A las 11.30, comenzará la feria de degustación de sidra con seis puestos. Junto a este producto, habrá oportunidad de disfrutar de nueve puestos de queso y dos de miel.

A las 12.15, habrá una exhibición de esquileo de ovejas, cuyos participantes, Ipar Arrinda y Mikel Etxebarria, acudirán al próximo campeonato del mundo. Durante toda la mañana, se podrá disfrutar de la citada exposición de ovejas y carneros Latxa y de un variado escaparate de doce puestos de artesanías. «También habrá juegos infantiles de herri kirolak junto al parque de la iglesia, que en caso de mal tiempo, pasarían al frontón», apuntaron. No faltará la comida popular de este día, prevista a las 14.30, en el restaurante Aitxuri. Los tickets para la misma ya están a la venta al precio de 25 euros en el Ayuntamiento.

«También queremos recuperar la tradición de ir vestidos de baserritarras en esta fiesta y para ello, hemos vuelto a poner en marcha la iniciativa del 'photocall del Artzain Eguna', animamos a la gente a fotografiarse en el mismo y a enviar sus fotos al Instagram del Artzain Eguna @artzainegunalegazpi, se sorteará una comida para disfrutar en cuadrilla entre todos los participantes», anunciaron.

