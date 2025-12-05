Una feria de Santa Lucía con 349 puestos y más actividades La víspera. Trae novedades como el concierto acústico de 'Esanezin' y Uxue Kerejeta y el espectáculo de flamenco y trikitixa 'Sentimundua', junto a la tradicional cata de vino

Los dos alcaldes. Presentaron este viernes la feria, uno de los actos más importantes del año organizado conjuntamente.

Cristina Limia Zumarraga-Urretxu Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:49

La feria de Santa Lucía se reinventará y dará continuidad a la tradición al mismo tiempo en Zumarraga y Urretxu el próximo 13 de diciembre. Siendo sábado, promete una afluencia extra de público, que tendrá mucho que recorrer, ver y saborear a lo largo y ancho de los 349 puestos que se extenderán en los dos municipios, 224 en Zumarraga y 125 en Urretxu. Los alcaldes de ambas localidades, Mikel Serrano y Jon Luqui, dieron a conocer este viernes todos los detalles de uno de los eventos más importantes del año que organizan en conjunto.

Esta vez, Santa Lucía tendrá una víspera especialmente nutrida. A la apertura de la 32ª Feria del Vino en la plaza Iparragirre de Urretxu a las 18.00 y la magistral cata del vino de Rioja Alavesa que los enólogos Manuel Ruiz y Mikel Garaizabal ofrecerán a las 19.00 horas en el Portalón, se unen el 12 de diciembre el concierto acústico de 'Esanezin' (Ianire Aranzabe) y la zumarragarra Uxue Kerejeta, a las 19.30 horas, en el centro socio-cultural de Pagoeta, y el espectáculo de flamenco y trikitixa 'Sentimundua' a las 20.00 horas, en el cine Zelai Arizti.

También se suman a esta víspera la banda de música de Zumarraga y el grupo de txistularis Antxiñako Ama, que han adelantado la kalejira que habitualmente realizaban el día de Santa Lucía al 12 de diciembre, a las 19.00 horas.

152 cabezas de ganado

«Un año más, la feria ganadera volverá a tener una gran relevancia en Zumarraga, donde cobra especial interés el concurso de ganado equino, que se compone de tres categorías: ganado equino de raza pottoka, caballo de monte del País Vasco y ganado caballar de aptitud cárnica», enunció Mikel Serrano. Informó que, como novedad, se exhibirá ante el jurado y el público, dentro de un recinto, el ganado caballar de aptitud cárnica. También avanzó que está previsto que la asociación GIMEBEL (Gipuzkoako Mendi behor elkartea) ofrezca pintxos de carne de potro a 1 euro.

Se espera la participación de 152 cabezas de ganado en la feria. La particularidad de esta edición es que, únicamente, podrá acudir ganado de la Comunidad Autónoma Vasca atendiendo a las medidas ante la dermatosis nodular.

Cabe recordar que la feria contará con todas sus actividades animales salvo la exhibición y concurso de pollos y capones, debido, en este caso, a las restricciones en vigor a causa de la gripe aviar.

«El concurso de fruta, verdura y manzana reineta es otro de los atractivos de este día, se podrá encontrar una gran variedad de frutas y verduras de nuestros caseríos, además de poder intercambiar conocimiento directamente con los productores. Tampoco faltará la maquinaria agrícola y ganadera, y podremos ver a artesanos elaborando sus productos de cestería, cerámica, forja, cuero... sin olvidar el mercado de productos alimentarios como las tartas, goxuas, miel, morcilla... y los puestos de talos que podremos encontrar por todo el municipio», enumeró.

«Para finalizar el día, contaremos con el concierto del grupo de rancheras Oilarbeltzak, a las 19.30 horas, en la plaza Areizaga-Kalebarren», citó.

También comentó que, un día después, el 14 de diciembre, habrá oportunidad de disfrutar del campeonato de remonte 'Erremontari Herriz Herri' a las 11.00 horas, en el frontón Beloki, el espectáculo 'Hauspo bat bihotzari' con Andoni Salamero y otros muchos artistas a las 12.00 horas, en el cine Zelai Arizti, y el festival de bertsos en honor a Luzio Gabiria a las 18.00 horas, en el mismo cine Zelai Arizti.

Vino, miel y solidaridad

Jon Luqui indicó que, si hay alguna actividad que hace especial a Urretxu estos días es la Feria del Vino y la cata del vino del año de Rioja Alavesa. «Este 2025 la Feria del Vino cumple 32 años y es de destacar que solo las bodegas y vinos de Rioja Alavesa participan en el evento», reseñó.

Anunció que, por segundo año y tras el éxito del pasado 2024, habrá un asado de ternero con fines solidarios, esta vez, en favor de la asociación de apoyo a mujeres con cáncer de mama y ginecológico Katxalin, que a su vez. La actividad reivindicará, a su vez, el producto local, ya que se traerá un tercero de Euskolabel con la colaboración de Hazi Fundazioa. «En la noche del 12 de diciembre al 13 de diciembre será asado en la calle Labeaga durante 16 horas, y e el 13 de diciembre, a partir de las 11.00 de la mañana, habrá oportunidad de degustarlo adquiriendo tickets de 3 euros que incluirán un pintxo y un vaso sidra», explicó.

«Como no podía ser de otra manera, también tendremos actividades habituales, como el festival de Herri Kirolak a las 12.30 horas, en el frontón Ederrena, la exhibición comentada de perros de pastor y ovejas a las 13.30 horas, en la plaza Zubimusu, y los partidos de pelota entre profesionales a las 17.30 horas, en el frontón Ederrena, con Egiguren V - Erostarbe / Alberdi II &ndash Lizeaga y en serie A las parejas: Artola - Imaz / Zabala &ndash Martija, estando las entradas agotadas», detalló. «La miel también será protagonista, con el concurso comarcal que celebramos en colaboración con la asociación de productores guipuzcoanos de miel», recordó.

