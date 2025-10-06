Ingenio, humor y muchas ganas de fiesta en la mejor traca final

La gala de Nochevieja de 1970 metió en una enorme y vintage pantalla de televisión a lo más granado de la música de la época, desde los Beatles, a las Supremes, Karina, El Dúo Dinámico...

Las Supremes, los Beatles, David Bowie, el Dúo Dinámico, Raphael, Karina, Nino Bravo, Miguel Ríos, Los panchos, Marisol... revivieron por unas horas la gala de nochevieja de 1970 de TVE por las calles de Oñati por obra y gracia de la Bixamon de Rosario. Un enorme y vintage televisor portátil fue retransmitiendo las diversas actuaciones por distintos escenarios ante el aplauso general.

«Están genial, se lo han currado un montón, pero lo de la tómbola y el flechazo es de traca. Esa cuadrilla es la monda. Siempre dan en el clavo. Han puesto el foco en el malestar de las barracas por el cambio ubicación con su habitual ironía y humor», era el comentario general.

Y es que como ya es habitual en estos artistas de la bixamon oñatiarra, cuidaron cada detalle: dardos, cañas de pescar, puesto de palomitas, la ruleta de la tómbola con premios numerados, rifa de un jamón... e incluso pancarta reivindicativa pidiendo el regreso a la plaza.

Pero no fueron los únicos en hacer gala de ingenio. Lo cierto es que la popular jornada cotiza al alza y se vieron muchos más disfraces con atrezzo y ambientación. Desde la carroza y escenografías del espectáculo distópico Mitoaroa de Zetak, a la flotilla Weinguter, el bar de la legión (con cabra incluida), el guiño a la fonda de Urbia, un marchoso viaje del Imserso a Benidorm, la exhibición de natación sincronizada, el día de los gansos del Lekeitio, las movilizaciones trumpistas, un after ibicenco....

Lo cierto es que la Bixamon de Rosario volvió a brillar y lo hizo además bendecida por el sol en una jornada redonda. Fue una traca por todo lo alto, en la que hubo de todo. En la variedad está el gusto y mientras unos destacaban por la puesta en escena, otros lo hacían por el ambiente, la originalidad o las simples ganas de ponerse algo y pasarlo bien. Llamó la atención lo currado que estaba ET en la popular escena cinematográfica de la bicicleta, o como una vespa de cartón puede vestir un disfraz. No faltaron rocieros, sevillanas, mexicanos, punkis, piratas, hippis... La alegría y el color de cientos de disfraces, unida a las ganas de juerga de jóvenes y adultos, volvieron a convertir la cita en una de las preferidas de las fiestas. Una despedida en la que no faltó música, ni la emoción de las sokamuturras. Tras el trepidante maratón festivo, este martes toca la bixamona de la bixamona.

