La cuenta atrás ha terminado, ya están aquí los sanmigeles Exitosos aperitivos. La bajada del txantxiku y la gran noche de los tambores descorchan hoy definitivamente la fiesta tras una animada antesala con Bulego, las auzolinpiadak y las torres humanas de castellers

El pop elegante y electrónicode Bulego llenó la plaza con pegadizas y exitosascanciones.

Marian González Lizarralde Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Siempre iguales, siempre diferentes. Oñati cuenta ya las horas para el despegue oficial de los sanmigeles. El viernes el multitudinario concierto de Bulego en la plaza y ayer la exhibición de castellers, las auzolinpiadak y los conciertos en las txosnas fueron el último aperitivo. Las fiestas patronales estallarán definitivamente hoy con la bajada del txantxiku y el estruendo de los tambores, y tras una tregua de tres días darán paso el próximo fin de semana a los populares Errosaixuak con Herri Eguna y la locura de los disfraces.

La gran noche de los tambores ya está aquí. La cuenta atrás ha terminado. Solo queda pedir la complicidad del tiempo, que el popular veranillo de San Miguel no falte al primer asalto festivo que se prolongará hasta el martes. El txupinazo oficial lo dará la bajada del txantxiku, que a las ocho de la tarde realizará su vertiginoso descenso desde la «kanpandorre» para asentarse en las txosnas.

Hoy

12 00. Misa cantada por el coro parroquial.

18 00. Espectáculo 'Ardatzak' con Zirkozaurre en la plaza.

18 30. Txaranga en las txosnas.

19 30. Kalejira 'Gotzon etxera bizirik'.

20 00. Bajada del txantxiku.

20 15. Romería con Sukar en la plaza.

20 30. Andrigina Ddrag Show en las txosnas.

22 30. Tamborrada Mayor.

00 00. Romería con Sukar en la plaza y Djs en las txosnas.

Mañana

9 00. Diana txistularis.

12 00. Misa mayor cantada por el coro parroquial.

12 00. Kalejira txistularis.

12 00 a 14.00 y 17.00 a 20.00. Parque infantil en Etxaluze.

13 00. Concierto de la banda en la plaza.

15 30. Campeonato local de tiro al plato en Txopekua,

20 00. 'Remember Queen' en la plaza.

El txantxiku es parte de la idiosincrasia local y la mejor muestra de ello es que a la hora de elegir un personaje que abriese las fiestas al estilo del Celedón de Vitoria o la más cercana Bitorianatxo en Bergara, la comisión de txosnas apostó hace ya más dos décadas por una enorme ranita.

La bajada fue un éxito y el marchoso anfibio es ya un imprescindible de la fiesta, un personaje más de los sanmigeles. Txikis, jóvenes y adultos lo recibirán esta tarde en los alrededores de la Universidad.

Diábolos, drag y Sukar

Antes, a partir de las 18.00 horas, la compañía de teatro Zirkozaurre ofrecerá una exhibición de habilidades con el diábolo, con acrobacias y equilibrios en el espectáculo 'Ardatzak. Hubo generaciones para las que el diábolo es el recuerdo de una infancia en la que tampoco faltaron la pelota, la peonza, las canicas o las chapas. Los malabaristas Gorka e Imanol le rinden su particular homenaje en clave circense girando como diábolos.

Tampoco faltará ambientación musical con una txaranga (18.30) y la kalejira 'Gotzon etxera bizirik' (19.30).

Tras el txupinazo el testigo musical pasará a Andrigina Drag Show y a Sukar, pero la gran cita es la tamborrada, que desde 1966 (salvo los dos años de parón pandémico) sumerge a Oñati en fiestas.

A partir de las 22.30, las calles atronarán a ritmo de las ocho piezas del rataplán oñatiarra: «Desde Udana a Zubillaga», «Retreta», «Despierta Juventud», «Tamborrada», «Marcha de San Miguel», «Mirentxu», «Larraingain» y «Pedro Mari».

Y una de las peculiaridades de la tamborrada oñatiarra es que la música, además de tocarse a golpe de palillo, también se baila en el año de quintos preservando una costumbre muy arraigada. Hoy lo harán 108 jóvenes nacidos y nacidas en 2008 que llevan todo el mes ensayando y están deseando disfrutar de su gran noche.

Tras los tambores los ritmos de romería de Sukar envolverán de nuevo la plaza, mientras las txosnas bailan a ritmo de Djs. Todo está listo ya para el primer asalto festivo, solo falta que el tiempo acompañe.