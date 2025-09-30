Adiós a los sanmigueles con buen sabor de boca

qSokamuturras.La cita taurina de este martes por la tarde contó con la complicidad del tiempo y el público, que aplaudió a los más habilidosos.

Los Sanmigueles ya son historia, pero los Errosaixuek están a la vuelta de la esquina. Este martes el concurso de sopas de ajo y las jotas navarras animaron una tranquila y soleada matinal, con las primeras sokamuturras ofreciendo recortes y carreras por la tarde.

El certamen gastronómico transformaba la plaza en templo culinario de un plato que tiene fama de ser mano de santo para la resaca. Once parejas se retaron en los fogones y los ganadores fueron Jon Lasa y Bittor Zubiagirre en una dura pugna con Sonia De la Fuente y Julen Txintxurreta. Presentación, aroma y sabor conquistaron al jurado integrado por representantes de Pake Leku y Lagun Leku, que no lo tuvo nada fácil.

Tras el esperado fallo llegó la exitosa degustación popular, cita en la que la cazuela ganadora , voló para satisfacción de los txapeldunes. Según Lasa, el secreto no fue otro que «seguir al dedillo la receta de la ama».

Y entre cucharadas y jotas, el público congregado en el entorno de la plaza comentaba que el puente festivo se ha dejado sentir en los sanmigeles «que de por sí siempre son más flojitos que los Errosaixuek. Menos mal que el veranillo de sanmigel se ha portado, hemos tenido aquí mejor tiempo que en el Mediterráneo».

Hubo incluso quien se animó a valorar las fiestas. «Hay tres días que son sagrados, el tiempo acompañó en la tamborrada, si hay suerte también en Herri Eguna y la Bixamon de Rosario, todos contentos». Por lo demás, espectáculos como el tributo a Queen, fueron calificados como «un acierto, hay que ofrecer cosas diferentes, la gente lo agradece».

Por la tarde llegaba una de las citas más esperadas: las sokamuturras, que ofrecieron quiebros, saltos y carreras en la plaza, Kale Barria y Atzeko Kale. Al anochecer ritmos de trikitixa cerraban unos sanmigeles muy musicales.

El lunes, el espectáculo 'Remember Queen' se metió a la gente en el bolsillo en la plaza y este martes las jotas navarras hicieron lo propio en los jardines de Lazarraga. Mención especial merece el tributo a la mítica banda británica y a su carismático líder Freddie Mercury con una decena de cambios de vestuario del poderoso vocalista italiano de la banda.