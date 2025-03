«Qué hombre más majo es Julio Iglesias»

Kepa Oliden Domingo, 30 de marzo 2025, 07:15 Comenta Compartir

Estamos buscando el restaurante Marisa, nos han dicho que está por aquí». Aún hoy, con Marisa Bolinaga Zubillaga jubilada «desde la pandemia», el emblemático restaurante enclavado en el alto de Arlaban sigue siendo más conocido por el nombre de su legendaria dueña. Pese a que desde su apertura hace 80 años el establecimiento fundado por sus padres Félix y Jesusa se llama Gure Ametsa, «todavía en Reyes unos clientes nos preguntaban por qué habíamos suprimido el rótulo exterior que decía 'Restaurante Marisa'». Un rótulo que en realidad nunca existió.

Porque la impronta dejada por esta gatzagarra de 86 años es indeleble, y su fama se extiende por ambos lados de la muga entre Gipuzkoa y Araba. Durante más de 60 años ha regentado un restaurante por el que han pasado políticos, artistas, cantantes… y que ha sido escenario de incontables banquetes nupciales.

Enclavado en el último confín de Gipuzkoa, a unos pocos cientos de metros de la muga con Araba, Arlaban es paso obligado para las comunicaciones entre ambos territorios. Por aquí pasaron, y pararon a comer, Julio Iglesias –«qué hombre más majo»–, Lola Flores, Carmen Sevilla, Mari Trini… y «todos encantadores, cada uno en su estilo, pero ninguno nos planteó nunca ninguna extravagancia». Todos estos artistas, apunta Marisa, «venían de actuar en la sala de fiestas Coquette, y Zabarte les traía aquí a comer algo de camino a su siguiente actuación en la discoteca Idoia, de Mondragón. Cuando se acabó aquello me dio un pena…»

LEINTZ-GATZAGA Comarca: Alto Deba Habitantes: 225 Euskaldunes (2021): 85,40% 15,30 hab/Km2 Densidad población: Tasa de paro (2023): 1,0% Renta personal (2022): 28.920 € Altitud: 455 m. Superficie: 1.470 Ha

Marisa recuerda en particular la llegada del entonces presidente del Gobierno José María Aznar. «Una mañana nos llaman del Gobierno central para encargarnos una comida para cuarentaitantos. Iban a comer en el Portalón de Vitoria, pero por motivos de seguridad cambiaron de planes el mismo día. Anduve como una loca para preparar aquel almuerzo, me pinchan y no me sacan sangre, fíjate», añade. En otra ocasión vino el ministro de Interior José Luis Corcuera «y nos revisaron hasta el tejado». Sin embargo «cuando venía el lehendakari José Antonio Ardanza la seguridad no era tan aparatosa».

Más allá del famoseo, el restaurante de Marisa fue durante décadas el escenario de incontables banquetes de bodas. «Hubo una época en la que atendíamos hasta 700 comensales en banquetes a mediodía y noche. Era horroroso».

En aquel tiempo no había tantos restaurantes, y era tal la demanda de banquetes que Marisa agendaba la fecha para el banquete y, en función de ello, «luego los novios concertaban el día del casamiento con el cura. Son muchas las parejas maduras que vienen a comer y rememoran su banquete de boda, en algunos casos nos cuentan que fue con un menú a base de pollo…», ríen Marisa y su hija Josune Ibabe, actualmente al frente el restaurante familiar.

Este es mi pueblo - – ¿Cómo describiría su pueblo? – Es un pueblo encantador. Pequeño y pintoresco. Todo él rodeado de bosques y caseríos. Viene mucha gente a visitarlo. - – ¿Qué es lo mejor de vivir aquí? – Todo. Me gusta todo, aunque por otros motivos yo me tuve que ir. - – Y, ¿lo peor? – No, nada. Salvo que de aquí tenemos casi 3 kilómetros hasta el núcleo urbano. - – ¿Cuál es su rincón favorito del pueblo? – Un lugar que me encanta es el Santuario de Dorleta. Porque siempre le he tenido mucha devoción a la Virgen de Dorleta.

