Celebración gigante por los 25 años de la comparsa BET

J.A. MIGURA Sábado, 7 de junio 2025, 19:44 Comenta Compartir

Bergarako Erraldoia Taldea disfrutó a tope de su gran fiesta de las bodas de plata con una importante concentración de comparsas y centenares de vecinos que inundaron la Plaza durante toda la mañana, «hay más gente que nunca», se decían unos a otros los comparseros, que recibieron la gratitud de los bergareses por las alegrías que ofrecen con sus gigantes. También fueron felicitados por los grupos catalanes de Navarcles y Solsona, los de la Txantrea, y por la tarde por los tomateros de Ondalan.

Fueron los grandes protagonista junto con los 90 bebés invitados a recibir el pañuelo de fiestas que les da la bienvenida a la villa.

El otro centro de interés fue el XXXI concurso de preparación de bacalao que midió las fuerzas culinarias de veinte cocineros, 19 hombres y una mujer, integrados en diez parejas. La victoria con 65,5 puntos para José Manuel Rodríguez y Agustín Heis, del equipo Winter, segundos Iñigo Arregi y Mikel Mendiaratz, 'Txikirri' con un punto menos, y completó el podio para pareja en representación de la sociedad de San Blas formada por Juan Bizente Bengoa y Aitor Aranburu con 60,5 puntos.

Los cocineros José Manuel Rodríguez y Agustín Heis, del equipo Winter, se llevaron la txapela de campeones

La tercera jornada de los Pentekostes abre hoy a las 9.00 horas con las vaquillas en la plaza portátil que ofrecerá la segunda sesión matinal de quiebros y sustos el próximo martes desde la misma hora.

La pincelada artística llega a la plaza de San Martín a partir de las 10.30 horas de la mano de Beart con XLV Concurso de Plástica Simón Arrieta para niños y jóvenes, que a las 13.00 horas dará a conocer los ganadores por categorías.

A las 11.00 horas cumplen con la misa solemne en San Pedro cantada por Koru Parrokiala.

El clásico concierto del Domingo de Pascuas se desarrollará desde las 12.30 horas. finalmente en el Municipal. Bergarako Musika Banda abrirá con la marcha 'Kalez kale' de Alfredo Glz. Chirlaque, seguirá con la suite del 'Ballet Egyptien' de Luigini, continuará con la obertura de la banda sonora de Ben-Hur de Rosza, para seguir con una segunda obertura en esta ocasión de Hann denominada 'Overture to a new age', y cerrarán con los ritmos pop de la selección realizada sobre piezas de Stevie Wonder por Wasson.

Desde las 13.00 horas animación musical con la txaranga Fanfarre, y poco después saldrán a la Plaza los cabezudos y kilikis.

La tarde arranca a las 16.30 horas para los niños y niñas con la puesta en marcha del scape room 'Izen duen guztia omen da' que tendrá lugar en la ludoteca del marcado para los jóvenes de 8 a 12 años.

De nuevo en la Plaza desde las 18.00 horas el protagonismo será para los escaladores con la cuarta edición de 'Mokoloblock'.

La plaza de toros llama a acudir desde las 18.30 horas para disfrutar de las temeridades de los recortadores de Euskal Herria.

La romería de la noche llega este año en formato de kalejira que partirá a las 20.30 horas desde la plaza Simón Arrieta. Los encargado de poner a bailar a la gente por las calles son los experimentados animadores de la banda Bentzarreko Mutiko Alaiak.

Txosnas de Bideberri y Plaza

En el recinto de las txosnas de Bideberri a partir de las 13.00 horas talleres de gigantes y bailes, a las 15.00 horas 'txomingero bazkaria', y a las 16.00 horas sacarán a bailar a la comparsa de gigantes. Desde las 19.00 horas Izaki Gardenak. Siguen con una cena popular a las 21.00 horas propuesta de Txapa Irratia como anticipo del pase y premios desde las 22.30 horas del concurso de cortos.

Por su parte en la txosna de Mugimendu Sozialista instalada en la Plaza programan para las 20.00 horas monólogos Antton Telleria y Asier K.