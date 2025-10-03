La fiesta más elegante rebosa de maritxuzales

Una cuadrilla realiza la ofrenda floral en honor a la virgen.

Kepa Oliden Viernes, 3 de octubre 2025, 18:01 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

La fiesta más elegante del año ha rebosado este viernes de cuadrillas de maritxuzales que han saldio a tomar unos potes y a celebrar como corresponde a la patrona de los txikiteros.

Como cada primer viernes de octubre desde 1977, trajes con corbata y vestidos más o menos largos han anegado las calles del centro de Arrasate en la marea txikitera más alta del año.

Restaurantes y sociedades han colgado el cartel de completo en una jornada que prácticamente se ha instituido como festivo en el calendario de la localidad. Los tiempos en que la fiesta arrancaba con el txikiteo vespertino a las 19.00 horas han quedado atrás. Después 49 ediciones festivas, la celebración de Maritxu Kajoi es a día de hoy una fiesta a jornada completa.

Las tradiciones que sí perduran incluyen portar el escapulario al cuello y depositar la ofrenda floral a los pies de la virgen encajonada. Decenas de cuadrillas y particulares rindieron tributo a Maritxu Kajoi hasta formar una formidable pila de ramos de flores.

El escapulario, por otro lado, avisaba en la leyenda de su reverso, en euskera, que la fiesta «no la financia Israel, sino los bares colaboradores y los portadores del escapulario».

Los alrededor de cinco mil escapularios que vendieron los voluntarios de Maritxu Kajoi Komisiñua testimonian tanto la elevada afluencia como la costumbre de lucir el tradicional escapulario.

La fiesta de Maritxu Kajoi, con 49 ediciones a la espalda, celebrará sus bodas de oro en 2026. Uno de los históricos de popular fiestas apuntaba que el año que viene «habrá que organizar algo especial».

Quien no vivió para conocer la dimensión que ha adquirido la fiesta fue el 'padre' de Maritxu Kajoi, Pepe 'Txantxote' Mercader. Como contaba su hijo Josemari, «cada vez que tomaba un txikito en el antiguo bar Urizar decía '¡esta, por Maritxu!'. Intrigados, las cuadrillas de Karkabal y de los Paikos, le preguntaban ¿quién es esa Maritxu? Hoy no hay nadie que no conozca a Maritxu Kajoi.

Reporta un error