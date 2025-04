Cómo afecta al crecer el tiempo que los niños pasan con sus padres

Evite avergonzarle Si su hijo teme montar en bici no caiga en la tentación de recordarle que a su edad todos sus amigos lo hacen porque no pasa nada. Es su labor detectar las aptitudes que necesita trabajar para mejorar y enseñarle a afrontar retos.

Comparta momentos de ocio juntos A los pequeños no les faltan entretenimientos con los amigos, pero también es saludable para ellos tener tiempo de ocio con sus padres. De nada sirve pasar el día con nuestros hijos si al final no hay espacios comunes de juego y comunicación.

No ignore sus rabietas Ignorar o tapar la rabia que manifiesta un niño encolerizado porque no le dejamos hacer algo, como por ejemplo algo peligroso para él, solo la incrementará. La vía es validar lo que siente (sí, entiendo que te enfades) y aportar una explicación.

Dé valor a sus emociones No niegue la forma de sentir de su hijo ('deja de quejarte', 'no llores', 'no pasa nada', 'no tengas miedo') e intente empatizar. Solo así ellos se aceptarán y se sentirán libres para compartir sus sentimientos y pedir ayuda cuando la necesiten.