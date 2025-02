Sábado Regular de tambores

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Viernes, 28 de febrero 2025, 20:35 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Del mágico Jueves Gordo al colorista Domingo de Carnaval, pasando por el tranquilo Viernes Flaco y los tambores del Sábado Regular. La estructura de los carnavales tolosarras se repite inalterable. Sin novedades aparentes, en unas fiestas 'igualmente diferentes' cada año, si me permiten el oxímoron.

Este sábado la tamborrada infantil comenzará a las 17.00 horas en la calle Geltoki. Por la mañana no faltarán la kalejira de Dantzari Txiki que organiza Udaberri Dantza Taldea. También saldrá el tren txu-txu de la sociedad Veleta, y la comparsa de gigantes y cabezudos, a las once. No lloverá, aunque hará frío, según las previsiones.

La tamborrada de adultos de la víspera de Zaldunita, conocida antiguamente como la del 'pueblo de Tolosa', saldrá a las siete de la tarde, junto con la Banda de Música, y recorrerá las calles de la Parte Vieja. La parada central será en la Plaza Zaharra.

El grupo de txistularis Ozenki no faltó a su tradicional cita con el Viernes Flaco. Lleva organizando su kalejira sonora desde hace ya varios años, demostrando que el txistu es un instrumento tan carnavalero como cualquier otro. Gracias a estos músicos, las mañanas de los viernes son un poco más alegres. «Veíamos que nuestro instrumento no destacaba entre las txarangas, el sonido quedaba camuflado, escondido, no se apreciaba bien. Pensamos empezar a salir el Viernes Flaco por el simple hecho de que por la mañana no tenemos tradición de celebrar nada en Tolosa. Y la verdad es que acertamos. La mañana del viernes permite lucirnos un poco más, disfrutamos mucho entre nosotros y se pueden vivir las canciones del carnaval de otra manera, un poco más tranquilos pero siempre en buen ambiente», comentaban a este periódico los 'históricos' txistularis que impulsaron esta iniciativa. Ayer, la cita congregó a alrededor de 80 músicos, entre miembros de Ozenki y txistularis de otras poblaciones.

Una de las grandes novedades del Viernes Flaco fue la salida de la txaranga femenina. Bajo la dirección de Inés Osinaga, 'Txarangora' es la culminación de un sueño surgido de la Escuela de Empoderamiento ligado a Andragora, la Casa de las Mujeres de Tolosaldea. Las integrantes de esta formación salieron «nerviosas, pero contentas», conscientes de haber dado un paso histórico, y están convencidas de que irán ganando espacios poco a poco. «En Tolosa, hay txarangas mixtas, pero la presencia de mujeres es muy escasa. Entonces, un grupo como Txarangora hace una aportación importante a los carnavales», aseguran sus portavoces. Actualmente, en las txarangas, sólo el 7% de los participantes son mujeres, ni una de cada diez. La intención es mantener esta formación musical femenina de cara al futuro para que arraigue en la programación, posibilitada por el apoyo del Ayuntamiento.

En el 'Isabelita Gunea', el nuevo espacio creado en la plaza de la Alhóndiga con actividades dirigidas a niños y adolescentes, se celebraron ayer unos talleres infantiles sobre los carnavales vascos tradicionales y hoy, sábado, habrá talleres de cocina con concurso de postres para jóvenes de 12 a 17 años, con una posterior comida popular.

El festival de Arpegi en el Leidor, la tamborrada del Viernes Flaco, las vaquillas en la plaza de toros, los conciertos en las txosnas y la salida de la txaranga Jaiekin fueron otros de los alicientes de la jornada más tranquila de los Iñauteriak tolosarras. Ahora llegan los días más coloristas. Y que suenen los tambores.

