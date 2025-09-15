Más kilómetros para moverse en bicicleta

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

La Semana Europea de la Movilidad comienza hoy en diferentes puntos del territorio, unas fechas que sirven para concienciar al ciudadano sobre la forma en la que se desplaza y el impacto ambiental, así como reflexionar en la transformación necesaria de los municipios hacia un urbanismo más favorable hacia formas más sostenibles, colectivas y saludables.

En el caso de Tolosa, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 'Tolosa badabil', aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos en el pleno de enero de 2021, incluye una serie de posibles medidas y actuaciones, tendentes a la mejora peatonal del municipio, mediante la ampliación de bidegorris, la reducción de calzadas para los vehículos y los rebajes de aceras, entre otras medidas. Cabe aclarar que lo que plantea el documento son planes hipotéticos para favorecer otro tipo de movilidad, que en ningún caso determina acciones concretas que vayan a realizarse.

En el capítulo de ampliación de carriles bici y de lograr que la bicicleta se convierta en un medio de transporte efectivo, el plan, elaborado por la empresa Gea21, es tremendamente ambicioso, porque propone un total de 4.700 metros de nuevos tramos de bidegorri. Se llevarían a cabo apoyados en actuaciones de reforma integral del viario –nuevas calles de prioridad no motorizada–, en la adecuación efectiva de las calles residenciales de tránsito de vehículos a velocidad reducida, en planes de reforma urbana, y en la redistribución de la sección actual.

La semipeatonalización de la calle Rondilla es el eje vertebrador del proyecto, y sobre él también gravita una de las principales propuestas del documento. Los autores del Plan de Movilidad Sostenible creen que hay que restringir el paso de coches por el paseo San Francisco y la calle Rondilla, para convertir estos viales en un «eje cívico» de alta calidad, concebidos para la movilidad a pie, en bicicleta y transporte público.

El objetivo es transformar la calle Rondilla en un vial luminoso, con preferencia al tránsito peatonal y ciclista sobre el rodado. Dejaría de ser, de esta manera, una calle preferente de entrada a la villa, ya que el tráfico iría sólo por el vial de la margen derecha y la calle Santa Clara. La idea es reducir drásticamente el tráfico que pasa por este vial, mejorar las condiciones para ir en bicicleta y a pie, y aumentar la «calidad estancia. La pista ciclable en Rondilla iría en un doble sentido ciclista en calle de coexistencia», explican. «Se prevé una plataforma única donde primará la calidad asistencial y que funcionará como eje de comunicación de los modos no motorizados y el transporte público colectivo», aseguran los expertos de Gea21. Para San Francisco-Geltoki se plantea una calle de sentido único en donde se suprimiría uno de los dos carriles motorizados para ensanchar la acera e insertar un carril bici a contracorriente, combinado con ciclocalle en sentido de bajada (vía mixta).

Polémica peatonalización

Esta propuesta, de las que mayor impacto tendría en la movilidad de la localidad, con la peatonalización, dignificación y mejora de la calle Rondilla, cuenta actualmente con el rechazo de los comerciantes adheridos a Tolosa&Co. El ensayo que el Ayuntamiento llevó a cabo el año pasado por estas fechas, y que repetirá este fin de semana, suscitó quejas por la falta de aparcamientos para los clientes, reportando un «fin de semana duro» con pocas ventas, y lo que derivó en «más obstáculos» para el pequeño comercio, que «se está ahogando» en estos últimos años por los cambios en los hábitos de compra de productos.

El Consistorio, por su parte, argumentó que «las peatonalizaciones benefician a los comercios de la zona», si bien admitió que el municipio «no está preparado para sacar los coches de la calle Rondilla» sin antes solucionar los problemas de estacionamiento existentes. Con todo, cabe pensar que esta actuación, tarde o temprano, se acabará abordando, una vez revierta al municipio el parking subterráneo de Belate, dentro de pocos años, y puedan ofertarse a residentes plazas que se perderán con las peatonalizaciones.

Menos parking, más bidegorri

No todas las acciones se centrarán en estas dos direcciones. En Larramendi se posibilitaría la integración de la bicicleta en las calles residenciales laterales. La continuidad hacia el norte a la altura de la gasolinera de Arriaran se garantizaría a través de bandas de protección. En la zona de Pedro de Tolosa, en función de la nueva ordenación del viario, existe la posibilidad de diseñar una ciclocalle en 'zona 30' con carril bici a contracorriente, para lo cual habría que suprimir algunas plazas de aparcamiento. Para Zumalakarregi, se plantea mejorar la permeabilidad de la red viaria local, posibilitando la circulación a contracorriente en bicicleta. Dado que la anchura de la calzada está limitada, se propone habilitar zonas de resguardo para los eventuales cruces con coches.

El plan plantea el cambio de modalidad o tipología de vía ciclista en nueve tramos de la red actual. También describe cambios en el encaje de la circulación ciclista a partir de la reforma integral de cuatro tramos y la mejora de la regulación en un tramo. En Paper kalea, por ejemplo, se plantea sacar la bicicleta de la acera eliminando los carriles bici actuales, destinando esta íntegramente a los peatones, y la inserción de dos carriles bici unidireccionales mediante la eliminación del parterre central actual y la conversión de las plazas en batería a plazas en línea. En cambio, en Martin Iraola-Berazubi, se eliminarían una docena de espacios de aparcamiento para adecentar un carril bici bidireccional segregado, mientras que en el puente de Arramele se destinaría la calzada actual a los ciclistas, quedando el carril bici actual para los peatones. Y en puntos menos céntricos también hay planes, como en Tolosa Hiribidea, donde se sugiere destinar el arcén del lado oeste añ completo a la circulación ciclista.

Otro de los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible es resolver los conflictos y fricciones en las vías ciclistas compartidas con el peatón. Este problema surge al apoyarse la infraestructura ciclista en el espacio que naturalmente corresponde al peatón, sin alterar la destinada a los vehículos motorizados. En el fondo subyace todo un proceso de transformación del concepto de organización de la red viaria en el núcleo urbano.

