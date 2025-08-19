Iturriza, futura 'Euskararen Etxea'

JUANMA GOÑI Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

Será mucho más que un euskaltegi tradicional. El histórico palacio Iturriza, de propiedad municipal, encara la fase previa hacia la presentación de un plan concreto integral de rehabilitación para albergar, en el futuro, la 'Tolosako Euskararen Etxea', que pretende ser un centro pionero, trascendiendo los esquemas tradicionales de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de una lengua.

El concejal de Urbanismo, Ander Figerido, explica que en su día se decidió llevar a cabo el proyecto de reforma del edificio por fases. Primero, la envolvente (tejado y fachada) y después, el interior. Durante la redacción del proyecto de reparación de la envolvente, sin embargo, se llegó a la conclusión de que habría que acometer también obras de gran impacto en el interior del edificio. Por lo tanto, se descartó la primera intención y se optó por hacer toda la obra a la vez.

En este momento, la redacción del proyecto de ejecución del interior se encuentra en fase de contratación. Una vez redactado éste, el siguiente paso sería combinar ambos proyectos (el de la envolvente y el interior) y licitar las obras.

El objetivo es crear un centro referencial relacionado con el euskera, más ambicioso que un euskaltegi

El palacio Iturriza es uno de los monumentos más singulares de la villa. Fue construido a finales del siglo XVI sobre una planta medieval, y está alineado con el resto de viviendas de la calle Correo. Tiene tres plantas; la de abajo es de sillería y tiene cornijales angulares dobles. Fue rehabilitado y se enlució la fachada, dejando a la vista el ladrillo. A los dos lados del balcón, aparece el mismo escudo de armas, el del licenciado Miguel de Mendiola y su mujer Magdalena de Unanue. Desde 1612 hasta 1666, la comunidad de las monjas Clarisas se hospedó en este palacio.

La idea de convertir el palacio en un centro referente del euskera viene de lejos. Fue una propuesta de la empresa 'Hiritik At' que hizo suya el Ayuntamiento. «Creemos que el euskera necesita tener un espacio propio en Tolosa. Planteamos que Iturriza sea la sede del euskaltegi, y además habilitar en el palacio espacios para desarrollar exposiciones, conferencias y todo tipo de actividades relacionadas con el euskera», exponíanlos responsables del proyecto en su propuesta.

El plan contempla las actuaciones rehabilitadoras. Aunque no se ha concretado aún nada, la idea inicial es que en la planta vayan emplazadas la secretaría, la sala de profesores, el despacho de dirección, y un aula de aprendizaje y sala para diversas actividades. En la primera planta se ubicarían tres aulas de estudio y otra para la 'autoikaskuntza'. En la segunda planta, la distribución sería similar: tres aulas de estudio y otra para la 'autoikaskuntza'.

La gestión del edificio la asumiría el departamento municipal de euskera, pero los autores del informe creen que es positivo implicar en el proyecto a todos los agentes que trabajan en el ámbito del euskera, para hacer una 'Euskararen Etxea' lo más amplia y participativa posible.

El palacio es de propiedad municipal tras su adquisición hace unos años. El Ayuntamiento pagó 419.000 euros a sus propietarios.

En 'Hiritik At' también presentaron una propuesta para otro edificio histórico como Errota. El objetivo a medio plazo pasa por sacar de aquí la biblioteca infantil, que se trasladaría a la casa de cultura, lo que dejaría un espacio libre que sería destinado a albergar el nuevo 'Gazte Topagunea', actualmente en kultur etxea. Además, los autores del proyecto ven posibilidad de albergar algunas salas destinadas a reuniones de diferente tipo, teniendo en cuenta la proximidad con el Ayuntamiento.