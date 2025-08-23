Una gran plaza urbana para el futuro San Esteban

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Sábado, 23 de agosto 2025, 21:05 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Dicen que es el proyecto con mayúsculas para terminar de completar el desarrollo urbanístico de Tolosa. Lleva quince años debatiéndose sobre él y no acaba de arrancar. Genera disensiones en el seno del Ayuntamiento y suspicaciones en el vecindario. Parece que ahora sí puede encarar su recta final, pero aún faltará tiempo para que empecemos a ver algo tangible.

Nos referimos al futuro San Esteban, un barrio que crecerá con nuevas viviendas y equipamientos. Tanto en la anterior como en esta legislatura, los gobiernos locales han mantenido reuniones participativas con los residentes y estos ya han dejado claro cómo quieren que sea su futuro barrio. Han fijado unos criterios que tienen que guiar todo el desarrollo urbanístico.

Viviendas El actual gobierno municipal no quiere que se construyan más de 450. La oposición cree que con esa cifra la operación no podrá salir adelante.

Bonberenea y Ferial Se mantienen en sus actuales emplazamientos.

Nueva plaza Se creará una nueva plaza urbana que conectará el barrio actual con las nuevas viviendas, para que ambas zonas no queden separadas.

Paso bajo el tren El criterio es unir los dos pasos que llevan a Bachiller Zalvidi y adecuar un solo paso que sea más seguro. Un ejemplo es la opción que se da en el Palacio de Justicia de San Sebastián.

El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, se sincera al afirmar que «en este mandato no veremos las excavadoras en San Esteban». Argumenta que este tipo de planes urbanísticos son muy largos y complejos. En breve concluirá el informe de criterios y objetivos generales, y después se pasará a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que es un proceso largo. «Quiero pensar que esta vez también será la definitiva y, mientras tanto realizaremos otras intervenciones en el barrio», asegura el alcalde.

En las reuniones participativas se debatió sobre el traslado de Bonberenea pero el sentir general es no moverloAlrededor de la nueva plaza se levantarían las nuevas viviendas, las zonas verdes y un edificio de aparcamientos

Uno de los criterios principales es el del número de viviendas. El Plan General de Ordenación Urbana preveía la construcción de 1.011 viviendas, cifra que en el anterior mandato se redujo a 650; pero, tras escuchar y tener en cuenta la opinión de las y los vecinos, el actual gobierno municipal decidió rebajar esa cifra a unas 450 viviendas.

Habrá, además, otros criterios puestos en la mesa por los vecinos, que marcarán los ejes de actuación. Uno de ellos se refiere a la creación de una nueva gran plaza urbana, que conectará el barrio actual con las nuevas viviendas, para que ambas zonas no queden totalmente separadas.

Los vecinos piden también la ampliación del paso bajo el tren. En estos momentos existen dos accesos bajo las vías del tren que llevan a la calle Batxiller Zaldibia, y el criterio es poder unirlos y adecuar un solo paso que sea más seguro. Un ejemplo al respecto podría ser el del paso existente entre el Palacio de Justicia de San Sebastián y las vías del tren.

Los vecinos piden, asimismo, que el futuro San Esteban cuente con una muralla verde ambiental, creando zonas verdes y estableciendo recorridos por ellas. Junto a ello, pretenden hacer una transición con la zona más industrial, y demandan también un nuevo acceso al parque Elosegi.

Defienden, asimismo, la reforma del Ferial y el mantenimiento en su emplazamiento actual, y la creación de nuevas zonas de estacionamiento. Además de los aparcamientos junto a la carretera, el plan prevé la construcción de un edificio de más de una planta para este objetivo.

La creación y mezcla de usos de equipamientos de uso público: oficinas, locales comerciales, servicios, sería otro de los objetivos del desarrollo urbanístico para la zona.

Teniendo en cuenta todos estos criterios, el equipo técnico ha venido trabajando más de una opción de ordenación. Tras el proceso participativo llevado a cabo con los residentes, prosperaron dos opciones concretas. En ambas se crea un eje central paralelo al Ferial y se ordena un edificio de aparcamientos junto a este equipamiento. Se crea un espacio de plaza entre las viviendas actuales, Zuberoa, y las nuevas, y en planta baja se da un uso de equipamiento al edificio de viviendas más cercano. Se mantiene el camino histórico y se respeta la transición hacia la zona rural.

La diferencia entre ambas opciones tiene que ver con el futuro de Bonberenea. Todos tienen claro que es un equipamiento cultural activo imprescindible pero se barajó la posibilidad de trasdarlo a una zona más alejada del barrio, junto al actual Gure Zirkua, para permitir un desarrollo más lineal de las futuras viviendas, pero los vecinos defienden mantenerlo en su lugar actual.

En la alternativa A, Bonberenea se mantiene en su actual ubicación, adaptada al cumplimiento de la legislación y requerimientos técnicos actuales, y se organiza una plaza en su entorno.

En la alternativa B, se propuso el derribo de Bonberenea y la construcción de un nuevo edificio con uso de sala de música, en las inmediaciones de la zona donde se ubica el circo. En el emplazamineto actual de Bonberenea, se construirían viviendas.

Además, cada una de las opciones presenta dos variaciones: en una de ellas, todas las alturas de los edificios de viviendas son iguales. En el otro, los edificios más cercanos al núcleo urbano son más altos y más bajos a medida que se acercan al núcleo rural.

En las sesiones abiertas, llevadas a cabo en el barrio, el concejal de urbanismo, Ander Figuerido, explicó que el gobierno municipal ha puesto el foco principalmente en dos criterios: el número de viviendas (límite de 450), y el futuro de Bonberenea.

Figuerido explicó que el gobierno municipal apostará por la opción que contemple mantener Bonberenea en su sitio actual. «La apuesta del gobierno municipal es la de no trasladarlo. Con más de dos décadas de trayectoria, ha adquirido una gran referencialidad en el ámbito cultural: además de ser un lugar de encuentro, tiene una discográfica, una charanga... Ofrece una gran oferta, a Tolosa, Tolosaldea y Euskal Herria», aseguró el concejal de Urbanismo.

Con la incorporación de las nuevas viviendas de Amaroz, Iurramendi, San Cosme y San Damián... se construirían casi 1.000 nuevas viviendas en Tolosa, a las que habría que añadir las casas vacías, unas 250. Hablamos de aproximadamente 2.000-3.000 personas. «Tolosa no puede crecer exponencialmente su población. Por eso defendemos no pasar de 450 viviendas en San Esteban. Además de tener una orografía limitada, tenemos que ofrecer servicios y tenemos nuestras limitaciones. La Parte Vieja se está vaciando mientras que se van llenando zonas más nuevas. Necesitamos un equilibrio», asegura el concejal.

La oposición, sin embargo, cree que no salen los números con 450 viviendas y auguran, por tanto, que con esa cifra el proyecto no terminará de arrancar.