'Balegur': madera, ballena y arte

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34 | Actualizado 21:11h.

Bale y egur, ballena y madera. La unión de esas dos palabras es Balegur. La ballena como símbolo marino, que el artista tolosarra Joseba Mercader lleva años explorando, en un proyecto creativo que ahora alcanza una nueva etapa en Le Garage, un centro multidisciplinar donde Balegur ha encontrado su anclaje definitivo.

Le Garage está situado en la subida a Leaburu, antes del cruce de Apatta Erreka. Joseba Mercader lo plantea como una oportunidad «para dar un impulso para desarrollar la creatividad, la formación y la innovación artística en Euskal Herria, abriendo puertas y creando puentes al mundo entero».

En este nuevo centro puede verse de forma permanente la exposición 'Balegur', pero Joseba quiere que se convierta, además, en un local multidisciplinar, un centro educativo de cursos sobre fototransfer en madera, dibujo con modelo, y obras en madera. «La exposición está abierta con cita previa, en josebamercader@gmail.com, y en los canales digitales voy colgando las nuevas obras. Va cambiando según las adquisiciones y sus ventas. Incluso como ya he expuesto en otros países, puedo trasladarla a galerías de otros centros culturales o colectivos con los que tengo contacto», expone Mercader.

Joseba Mercader, fotógrafo, editor y grabador de vídeos del departamento de comunicación de Gureak, dedica sus tardes libres a explorar su pasión por el mar, que retrata desde diferentes puntos de vista creativos. Entre las rocas o en la orilla del mar, a veces capta instantáneas de paisajes, pero otras pasa el tiempo recolectando maderas, troncos, objetos de plástico y otros materiales que el mar arroja, para después tratarlos y transformarlos en verdaderas piezas de arte que esconden grandes historias.

Mercader es miembro de la asociación Ámbar para la protección de la fauna marítima de Euskadi. Le impactó lo que ocurró hace ya varios años, con la llegada y la paulatina y agonizante muerte de la última ballena varada en la bahía de Donostia. Desde entonces ha realizado múltiples obras inspiradas en la ballena. Grandes y pequeñas, coloristas, convencionales, arriesgadas, optimistas y más tristes... En Le Garage, la ballena está presente desde que el visitante se adentra al local hasta que explora todos sus recovecos.

«Siempre he recogido cosas que llegan a la costa, y con ellas he creado logotipos, corazones, escudos y por supuesto ballenas. La mayoría de las tablas y maderas que recojo son parte de barcos y embarcaciones que han sido destrozadas y que los devuelve el mar. Trato de darles un uso; busco el ojo de las ballenas en el nudo de la madera, y en caso de que no lo tenga experimento y lo creo. La ballena es un animal que significa mucho para mí, y pienso que puede ser un símbolo que puede llegar también a otros corazones», confiesa.

Balegur es un proyecto artístico que ha recibido muchos elogios. Además de unir arte y mar, el artista quiere concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje, la limpieza de los espacios naturales, y el cuidado de los animales marinos.

El proyecto de Le Garage ha sido posible gracias al esfuerzo e iniciativa de Jose Ignacio Mercader, quien ha adquirido el espacio, lo ha reformado y lo ha adecuad para su uso, en colaboración con su hijo Joseba. Ambos han dado forma y vida al lugar, transformándolo y dotándolo de un ambiente único, construido con gusto y mucho mimo. Un área concebida para la producción artística, la formación y el intercambio de ideas dentro de un marco de creatividad y expresión artística. Más información en balegur.eus.