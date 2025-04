¿Influye mi estado civil a la hora de presentar la declaración de la renta?

Martes, 16 de abril 2024, 13:17 Compartir

Debemos saber, antes de nada, que a la hora de presentar la declaración del IRPF existen tres tipos de tributación, que serían la de sujeto pasivo no integrado en unidad familiar, la individual y la conjunta, por lo que es evidente que el estado civil influye en esta declaración. Además, también debemos tener en cuenta que la situación familiar que se tiene en cuenta es la existente a 31 de diciembre.

Pero, a su vez, hay que explicar también qué se entiende por unidad familiar y cuántos tipos hay. En este sentido, únicamente hay dos modalidades de unidad familiar. La primera es la formada por el matrimonio o la pareja de hecho y, si los hubiera, los hijos menores y aquellos hijos mayores de edad incapacitados judicialmente.

Las personas que no estén casadas ni registradas en el Registro de Parejas de Hecho deberán tributar como sujeto pasivo no integrado en unidad familiar

El otro tipo de unidad familiar la encontramos en aquella situación en la que los cónyuges estén separados legalmente o cuando se trate de una pareja no casada ni inscrita en el Registro de Parejas de Hecho. En este caso, se considera unidad familiar la formada por un padre o madre y todos los hijos menores y los mayores de edad si están incapacitados. El otro progenitor no formará parte de dicha unidad familiar y la totalidad de los hijos se atribuirá a uno solo de los padres, según acuerdo de ambos. Si no hubiese acuerdo, será unidad familiar el padre o madre que esté al cuidado de los hijos según sentencia judicial.

La respuesta

Así las cosas, la respuesta a esta cuestión es que las personas que no estén casadas ni registradas en el Registro de Parejas de Hecho deberán tributar como sujeto pasivo no integrado en unidad familiar, mientras que las personas casadas o que forman parte de una pareja de hecho inscrita podrán presentar la declaración de forma individual o presentarla todos los miembros de la unidad familiar de forma conjunta. En este caso, presentarán una declaración conjunta por la suma de todas las rentas de todos los miembros de la unidad familiar.

