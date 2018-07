Rajoy, como reclamo inmobiliario '¡Bienvenido Mariano!' El paso del expresidente como registrador en Santa Pola es usado para atraer compradores de pisos a la localidad costera JUANMA VELASCO Martes, 31 julio 2018, 12:20

El efímero paso del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por Santa Pola ha dejado su huella. Y no es porque se haya prodigado mucho por las calles de la localidad alicantina, ahora repleta de turistas en esta época del año. «Por aquí no se le ha visto mucho, la verdad», aseguran en un céntrico quiosco de prensa santapolero. Lo cierto es que hay quien no ha dejado asar la oportunidad para sacar provecho y utilizar la presencia de Rajoy como registrador de la propiedad como reclamo publicitario para atraer compradores de viviendas en una zona de tradicional tirón turístico.

Los santapoleros y los visitantes ya lo han comprobado. El nombre de 'Mariano' aparece en las enormes vallas publicitarias que saludan al viajero a la entrada de la localidad. Una de ellas, por ejemplo, está situada en una de las principales rotondas de acceso a Santa Pola la de la estación de autobuses. En ella se lee el lema '¡Bienvenido Mariano! ¿Ya tienes casa? Te ayudamos a encontrarla'. La idea publicitaria lleva el sello de la inmobiliaria Market, con oficina en la calle Espoz y Mina de Sanhta Pola, que también incluye el reclamo publicitario con el nombre de Mariano en su propia página web .

Con todo, el gancho del expresidente en Santa Pola, a donde llegó el pasado 20 de junio como registrador de la propiedad tras dejar su cargo en el Gobierno y la actividad política, ha sido de lo más efímero. Esta misma semana se ha conocido que Rajoy dejará su puesto como registrador de la propiedad en la localidad alicantina tras conseguir plaza en el registro mercantil número cinco de Madrid. Así consta en la resolución provisional del concurso de traslados de la Dirección General de los Registros y del Notariado que publica el Ministerio de Justicia.

Según el concurso ordinario de traslados de Registros de la Propiedad, Mercantiles e Inmuebles, el expresidente ha conseguido una plaza vacante en el registro mercantil número cinco de Madrid, ubicado en el número 44 del Paseo de la Castellana. Precisamente, en el mismo documento que publica la asignación de la plaza a Rajoy, aparece el de su hermana Mercedes Rajoy Brey, también registradora y que pasa de una oficina de Getafe a una de Madrid capital.