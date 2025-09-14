Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute El aspirante excluído se apoya en unas grabaciones a alumnos, sindicalistas y el exdirector del centro policial para insistir en que el proceso de selección estuvo «viciado» y que le suspendieron por denunciar una agresión y diversas irregularidades

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco investiga supuestas irregularidades en el proceso de selección de los alumnos que ingresan en la Academia de Arkaute. El proceso judicial parte del recurso presentado por un aspirante a policía que, después de denunciar una serie de anomalías, incluido el acoso a un compañero, fue declarado no apto tras nueve meses de formación en Arkaute. Su reclamación se apoya en una serie de documentos y audios que recogió durante su formación en ese centro. El alumno tiene grabaciones de conversaciones –a las que ha tenido acceso este medio– con compañeros, delegados sindicales e incluso el anterior director de la academia, Andrés Zearreta.

Estos audios han sido admitidos en el proceso judicial. El demandante se apoya en estas grabaciones, validadas por un perito judicial, para pedir a los jueces que le asignen la plaza de funcionario a la que optaba antes de ser excluido en 2023. Pero más allá de su caso particular, el fondo del asunto atañe a algo que llevan años criticando exprofesores, aspirantes expulsados y también ertzainas que han pasado por la academia: la arbitrariedad de una parte del proceso para elegir a los futuros agentes.

Audio 1. Denuncia al exdirector de la academia

Meses después de presentar un documento oficial para denunciar la agresión y el acoso a uno de sus compañeros y las manipulaciones del sociograma, el denunciante habla con el entonces director de Arkaute, Andrés Zearreta, para insistirle en que tiene pruebas de las denuncias y pedirle que se investigue. La conversación, que está traducida del euskera, se produce después de que el aspirante comprobase que se habían «enterrado» sus denuncias.

Extracto del audio 1 -Andrés Zearreta, director de Arkaute: Por nuestra parte por lo menos el caso está cerrado, este proceso va hacia adelante y estamos pensando en el siguiente curso, no ya en el anterior curso.

-I: Ya, ya. Pero como son cosas muy graves (que afectan) a los principios básicos. A un compañero le han pegado y luego...

-D: Hemos recibido una carta, que la hemos mirado y hemos valorado si es verdad o no.

-I: Bueno...

-D: En base a eso no se ha hecho nada y no se ha tomado ninguna otra decisión. Yo por lo menos no he tomado ninguna decisión de otro tipo. No te puedo ayudar, lo siento.

-I: Se pueden comprobar las cosas que se dicen ahí. Hay grabaciones de cómo se han hecho las cosas...

-D: Bueno, señor (xxxx) si no quiere nada más.

-I: Yo creo que por parte de la administración estaría bien que se investiguen porque se pueden demostrar con las grabaciones que es verdad lo que se dice. Yo creo que la administración tiene que esclarecer estos hechos. Son muy graves las acusaciones y si se quiere demostrar si son verdad se me puede preguntar a mí.

-D: Estás escuchado.

-I: Sí, sí. Yo creo que son muy graves las acusaciones que se hacen y que se pueden demostrar que son ciertas.

-D: Gracias por llamar.

Audio 2. Un delegado sindical reconoce que trasladaron la denuncia del aspirante

El denunciante tiene una conversación con un enlace sindical. El representante de los trabajadores explica que trasladó la denuncia a un alto cargo de la academia, pero que el asunto no fue a más. En la grabación se reconoce que la dirección de Arkaute no ataja el problema.

Extracto del audio 2 -I: Me dije, vale. Ya tengo aprobado tiro. Ahora voy a ir a comunicar todo lo que pasa. Aparte de los comentarios esos de alguacil y tal, había de todo. Comentarios políticos... Luego el sociograma. A uno (alumno) para marginarle incluso le han pegado. Y fui a denunciarlo...

-Delegado sindical: (inaudible) No esperarías que lo reconocieran...

-I: No sé, bueno. Iluso de mí pensé que investigarían algo...

-D: Lo lógico es negarlo todo. Si no tienen más pruebas, lo lógico es negarlo todo.

-I: Yo fui a indicarlo porque a uno incluso, a un pobre chaval le han pegado y todo. Esto ya es de una gravedad que me imaginaba que lo intentarían investigar. Pero es que había varios implicados, y claro si esto salía a la luz se tenían que cargar a 20 de 40 que éramos en la clase.

-D: Se lo comenté a Malentxo (la anterior directora), pero no, sin más. Malentxo recibe la información, pero nada más.

Audio 3. Un alumno reconoce la «manipulación» del sociograma

El denunciante graba a un compañero para quejarse de las alianzas que se producen en la clase para que no les voten en el sociograma, el test de relaciones sociolaborales que resulta determinante para aprobar o suspender en la academia. El aspirante que graba la conversación insiste en que es «lamentable» que la gente se acerque a los que están acosando a otros alumnos para evitar recibir votos negativos. El otro aspirante asegura que eso lo «hacen todos» y que no le importa hacerlo si con eso consigue aprobar.

Extracto de audio 3 -I: Jugando al 'Gran Hermano'. Esto es lamentable, txo. Ni valores ni principios ni ostias. Me junto con estos aunque sé que hacen bullying porque me conviene a ver si no me votan.

-Alumno 1: Eso han hecho todos.

-I: Todo el mundo así. A mí me da pena, la verdad. Este sistema tiene que acabar porque no puede ser así. Cada uno que haga sus méritos. Estudia, aprueba y listo. Y si alguien hace algo malo, que lo pague. ¿Pero qué es esto, el 'Gran Hermano' este? ¿Ves cosas malas y no denuncias porque me conviene estar junto a estos? Esto es lamentable.

-Alumno 1: Sí lo es. Pero en general muchas cosas.

-I: Yo no voy a hacer eso nunca. Porque soy un tío con principios. Prefiero pencar que aprobar así.

-Alumno 1: Yo no.

Audio 4. Otro aspirante apunta que sólo el denunciante actuó cuando empezaron a producirse irregularidades

El denunciante conversa con un compañero de clase, que reconoce que «nadie ha hecho nada» con las supuestas irregularidades que se están cometiendo durante el curso. Se refiere a la agresión a un aspirante, el acoso y los comentarios homófobos y racistas. El alumno grabado apunta que sólo el denunciante (uno de cuarenta) denunció lo que estaba pasando.

Extracto del audio 4 -I: Un poco de personalidad macho, que vas a ser policía. ¿Estás viendo delitos (en clase) y no haces nada?

-Alumno 2: Ya, pero en nuestra clase nadie ha hecho nada.

-I: Sí, sería uno que no hace nada, el típico cobarde que no hace nada y que mirar para otro lado... Pero txo, toda la clase así.

-Alumno 2: Es así

-I: Vergonzoso txo. Yo creo que el que no hace nada no merece ser policía porque está viendo delitos y está viendo injurias contra la gente y no hace nada.

-Alumno 2: Uno de cuarenta.

-I: Sí, sí. Vergonzoso, vergonzoso. Sólo yo (lo he denunciado). El otro día lo tuve que decir en alto.

-Alumno 2: Por eso.

