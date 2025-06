Uno de cada diez grados ya fija su nota de corte en matrícula de honor

Las notas de corte, esas llaves que abren o cierran puertas a los estudiantes para entrar en la carrera deseada y dar así el primer paso hacia el mercado laboral, son hoy en Euskadi más altas que hace ocho años. Desde 2017 alcanzar determinadas titulaciones en la Universidad del País Vasco no está al alcance de cualquiera, solo los mejores expedientes pueden permitirse el lujo de elegir. Otros tienen que sacar la calculadora y ver si pueden o no cursar lo que siempre han querido. En los últimos ocho años se ha duplicado el número de carreras que exigen una nota de matrícula de honor, por encima de doce sobre catorce, respecto al número total de titulaciones disponibles, según se desprende del análisis realizado por este periódico sobre la evolución de las notas de acceso a la EHU entre 2017 y 2024. Es decir, si en 2017 el 4,5% de las grados pedían una nota de 12, ahora lo hacen el 9,4%, casi uno de cada diez.

No todos los grados tienen la misma demanda. No es lo mismo estudiar Ciencias Políticas que Ingenieria Biomédica. Tampoco las notas de una misma carrera son las misma en el campus de Gipuzkoa que en el de Bizkaia. Mientras algunas carreras pueden cursarse con una calificación más baja de 5 o 6, otras tienen notas tan altas de corte que se han convertido en un quebradero de cabeza para los alumnos. El porqué es claro: no todas suscitan el mismo interés entre el alumnado. «La nota de acceso de cada grado corresponde a la que tuvo la última persona que cursó esa carrera. De ahí que algunas sean más altas que otras porque depende de la demanda», valora Urtza Garay, viceconsejera de Grado y Transformación Digital.

Las ramas vinculadas a la salud, la ciencia y la tecnología, al ser las que más tirón tienen, concentran las notas más altas. Es el caso del doble grado en Física e Ingeniería Electrónica, con una exigente nota de 12,874, y el Grado en Ingeniería Biomédica (12,804), que lideran este curso 2024-2025 la clasificación desbancando incluso a Medicina (12,674), que históricamente ocupaba el primer puesto y ahora cae a la tercera posición. También destacan otras titulaciones ligadas a la biomedicina como Bioquímica y Biología Molecular (12,639), Odontología (12,620) y Biotecnología (12,410).

Este fenómeno refleja una transformación en las preferencias del alumnado, que busca cada vez más dobles grados y con proyección internacional al ser lo que demanda el mercado laboral. «Los retos de ahora no son los mismos que hace unas décadas y y la EHU se ha ido adaptando, ofreciendo grados o metodologías más novedosas, para seguir siendo un referente y eso ha atraído a estudiantes que buscan la calidad», precisa Garay y añade que hoy una carrera puede tener una nota de acceso muy alta y en un años ser más baja. «Vemos que es algo cíclico», puntualiza.

Las que suben

Desde el curso 2017-2018, cinco grados, que entonces no se encontraban entre los más demandados, destacan hoy por haber incrementado su nota de corte. El mayor salto lo ha protagonizado el Grado en Ingeniería en Organización Industrial, que ha pasado de 7,55 a 11,15, con una subida de casi 3,6 puntos. Le sigue el Grado en Ingeniería Mecánica, que en su campus de Gipuzkoa subió de 5,72 a 8,89, y en el de Bizkaia, de 7,00 a 9,82. También sorprende el ascenso del Grado en Filosofía, que pasó de 6,05 a 9,01, y el Grado en Filología, que subió de 6,90 a 9,77.

Las que bajan

Por contra, todavía hay algunas carreras que han experimentado una tendencia inversa: han bajado su nota de acceso. El caso más llamativo es el del Grado en Periodismo, cuya calificación de entrada ha caído de 8,29 en 2017 a 5,00 en 2024, lo que supone una bajada de más de tres puntos. Le siguen el Grado en Traducción e Interpretación, que ha descendido de 10,36 a 8,27, y el Grado en Ciencia Política y Gestión Pública, que también ha caído hasta el mínimo exigido, pasando de 6,97 a 5,00.

Con un aprobado basta

Llama la atención que en 2017, solo el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ofrecía una nota de corte exacta de 5. En 2024, ese número se ha multiplicado por cuatro. Arte, Ciencia Política y Gestión Pública, Geología y Periodismo registran notas mínimas, lo que demuestra el escaso interés de los estudiantes por esas titulaciones.

Carreras que piden una matrícula de honor

Aunque en estos seis años casi todos los grados universitarios han pedido menos de un 13 de nota de corte, algunas carreras sí que han alcanzado y superado ese umbral en algún curso. Es el caso del doble grado en Física e Ingeniería Electrónica, cuya nota de corte superó en 2020, por primera vez, los 13 puntos (13,124).

Otro grado que ha rebasado esa barrera es Bioquímica y Biología Molecular, que también alcanzó los 13 puntos en 2020 (13,089) y 2021 (13,265). Aunque en años posteriores la nota descendió levemente, sigue siendo uno de los grados de más difícil acceso.

