Un potencial que mengua lejos de casa Condicionado. La temprana expulsión de Buta afectó a un Eibar que no pudo neutralizar el gol del Ceuta al filo del descanso

Los azulgranas felicitan al Ceuta por su triunfo con un evidente malestar por otra oportunidad perdida fuera.

Letizia Gómez Eibar Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nada cambia si no cambia nada. Una vez más, y ya van tres veces consecutivas, el Eibar retorna de un nuevo viaje lejos de Ipurua con una derrota que merma sus aspiraciones de continuar en la parte alta de la tabla. Con su potencial menguado al quedarse con uno menos después de que Buta fuera expulsado cuando se cumplía el minuto 17 de partido, se convirtió en la víctima propiciatoria de un recién ascendido Ceuta que, tras superar las tres derrotas iniciales sufridas en su vuelta a Segunda, le ha pillado el tranquillo a la categoría.

Y Beñat San José lo sabía y ya había avisado de su peligro. De ahí que para combatir la creatividad ofensiva del rival el donostiarra modificara el eje de su línea defensiva. No lo hizo, sin embargo, devolviendo la plaza a un Anaitz Arbilla que retornó a la convocatoria tras cumplir los cuatro partidos que le cayeron tras la expulsión que sufrió en la tercera jornada en Huesca. Y tampoco alineó de nuevo a un Jair Amador que había dejado una grata sensación desde que debutó hace dos semanas en el derbi ante la Real Sociedad B tras sustituir al lesionado Arambarri.

Ceuta Guille Vallejo; Matos, Anuar (Salvi Sánchez, min. 70), Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez (Bodiger, min. 89), Kuki Zalazar (Konrad, min. 79); Koné (Andy Escudero, min. 79), Aisar y Marcos Fernández (Obeng, min. 89). 1 - 0 Eibar Magunagoitia; Cubero (Guruzeta, min. 79), Marco Moreno, Nolaskoain, Buta; Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Javi, min. 46), Magunazelaia (Martón, min. 46); Corpas (Arbilla, min. 83), Adu Ares (Álvaro, min. 30) y Bautista. Gol: 1-0. Minuto 47+: Youness.

Árbitro: Alonso de Ena (Comité Aragonés). Enseñó cartulina amarilla a los locales Anuar (m. 42), Rubén Díez (min. 90) y Salvi Sánchez (min. 92) y al visitante Corpas (min. 80). Expulsó, con roja directa tras consultar el VAR, a Buta (m. 16) por una dura entrada sobre Aisar.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 5.207 espectadores.

En su lugar situó en esa posición a Peru Nolaskoain, cuya actuación como central en la segunda mitad ante el Deportivo le debió de convencer de tal manera que lo emparejó con el intocable Marco Moreno.

Roja a Buta y gol anulado

Ellos y el resto se tuvieron que fajar al máximo ante el ardiente comienzo de partido del cuadro blanquinegro. Una labor que requería máximo orden y concentración que le faltó a un Buta que, cuando el cronómetro rondaba el primer cuarto de hora, llegó demasiado tarde a taponar una incursión de Aisar, y aunque en un principio el árbitro castigó la plancha que le hizo al ceutí con una tarjeta amarilla, finalmente decidió expulsarlo de forma directa tras comprobar en el monitor la dureza de su entrada a petición de los locales.

Una desafortunada acción que hizo saltar por los aires toda la planificación del preparador armero, que en lugar de cubrir la plaza que dejó vacante el portugués dando entrada a Hodei, sacrificó a Adu Ares para dar entrada a Álvaro, trasladando a Cubero al lateral izquierdo.

En inferioridad, los apuros se incrementaron hasta tal punto para los azulgranas, que pocos minutos después tuvieron que dar las gracias al mismo VAR que les había dejado con uno menos, que propició que el árbitro anulara un gol de Kuki Zalazar tras verificar un fuera de juego previo de Koné.

Pero ahí no acabaron los problemas de los azulgranas, que para su desgracia ni siquiera pudieron impedir que los ceutíes lograran en la prolongación del primer tiempo el tanto que, a la postre, les otorgó el triunfo.

Bautista llegó a tener la opción de empatar a un cuarto de hora del final, pero todos los cartuchos resultaron baldíos.

