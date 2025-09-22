Todo es más fácil al calor de Ipurua El Eibar encadena su tercera victoria seguida en casa ante un Sanse que le facilita las cosas al marcar Balda en propia puerta el 1-0

El Eibar disfrutó junto a su afición de la felicidad que se le niega cuando juega lejos del calor de su hogar. Lo hizo a costa del Sanse, que sumó su segunda derrota consecutiva y no gana desde al primera jornada. Sintiéndose arropado bajo los férreos muros que ha logrado construir en sus dominios, todo le resulta mucho más sencillo a un cuadro armero al que ni siquiera le hizo falta marcar para encarrilar su tercera victoria consecutiva como local, porque de eso ya se encargó el realista Jon Balda, cuando pasada la media hora de juego coló el balón en su propia portería tras realizar una temeraria cesión con la que batió a su portero.

Eibar Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arambarri (Jair Amador, m. 63) Buta; Sergio, Aleix Garrido (Olaetxea, m. 65); Corpas, Guruzeta (Adu Ares, m. 77), Magunazelaia (Javi Martínez, m. 65); Bautista (Javier Martón, m. 77). 2 - 1 Real Sociedad B Fraga; Dadíe, Peru Rodríguez, Kita (Orobengoa, m. 89), Jon Badía; Mikel Rodríguez, Lebarbier; Dani Díez (Astiazaran , m. 63), Gorosabel (Ezeizabarrena, m. 70), Mariezkurrena (Ochieng, m. 63); Alex Marchal (Carrera, m. 63). Goles; 1-0, min.36: Jon Balda. 2-0, min.58: Bautista. 2-1, min.91: Mikel Rodríguez.

Árbitro: Moreno Aragón, andaluz. Amonestó a los locales Marco Moreno, Guruzeta y a Astiazaran y Rodríguez de la Real.

Incidencias: 5.730 espectadores en Ipurua. Numerosos seguidores blanquiazules.

La suerte y la eficacia que le viene faltando al Eibar cuando se monta en el autobús, en casa le sonríe. Una sonrisa que se le quedó tatuada a todos los azulgranas cuando Jon Bautista dejó el choque prácticamente visto para sentencia al festejar su primera titularidad de la campaña inaugurando su particular cuenta anotadora de la temporada.

Seis partidos tuvo que esperar Beñat San José para poder alinear por fin de inicio al 'pichichi' de la pasada campaña con 11 goles, después de haber ido dándole minutos en los tres partidos previos desde que el de Errenteria reapareció tras dejar atrás las molestias en la rodilla derecha que le impidieron realizar la pretemporada con normalidad.

LAS CLAVESERRORJon Balda se marcó un autogol al tratar de ceder a Fraga en la salida del balón y el Eibar lo agradeció SENTENCIABautista aprovechó una jugada dentro del área en la que sentó a varios rivales para hacer el segundo

El donostiarra también se había guardado otra bala ofensiva en la recámara, puesto que pudo incluir en la convocatoria a Javier Martón, tres jornadas después de haber caído lesionado tras su fulgurante arranque de temporada con sendos goles en los dos partidos que disputó en Málaga y frente al Granada.

Pero quizás lo que más le alegró fue que finalmente pudo contar con Aleix Garrido, recuperado ya del proceso febril que pasó al inicio de la semana, al que en esta ocasión emparejó con Sergio Álvarez, el único retoque que realizó junto a la inclusión de Bautista.

Jon Ansotegi, en cambio, llevó a cabo una importante revolución en su planteamiento, en el que llegó a introducir cinco cambios respecto al dibujo que presentó ante la UD Las Palmas, con Jon Balda, Lebarbier, Mikel Rodríguez, Dani Díaz y Alex Marchal situados en las plazas que en el anterior choque habían ocupado Agote, Carbonell, Astiazaran, Orobengoa y Carrera.

Error de principiante

Y aunque en un principio el filial realista se destacó por su punto fuerte, sus rápidas transiciones de área a área, la determinación de los azulgranas por cercar la portería contraria provocó todo un cortocircuito en las filas blanquiazules.

Porque sí, el error que cometió el joven Jon Balda al enviar una cesión que cogió a su portero a contrapie no es permisible ni en categorías inferiores, pero fue la incisiva presión que Guruzeta y Magunazelaia hicieron al unísono en la salida de balón, la que propició un error que hizo que todo lo demás fuera rodado para los locales. Ahí se puso cuesta abajo un partido que el Eibar no dejó escapar.

Y eso que la lesión muscular que Arambarri sufrió pocos minutos antes no parecía ser el mejor augurio de la tarde, aunque sí sirvió para comprobar que San José dispone de recursos de garantías en el banquillo para solventar cualquier contratiempo porque, con Arbilla en la grada cumpliendo su tercer partido de sanción, el veterano Jair Amador le demostró que puede confiar en él tras el debut con nota que firmó el cabo-verdiano en sustitución del lesionado azkoitiarra.

Aunque el autogol de Balda fue un golpe del que a los de Ansotegi les llevó un rato recuperarse, su incisiva salida tras el pitido que dio inicio a la reanudación , dejó patente que los potrillos no iban a entregar la cuchara a la mínima.

Tras solo unos segundos transcurridos, Mikel Rodríguez pudo cambiar el curso del partido al adentrarse en el área, pero cuando se plantó ante Jonmi no pudo encontrar el hueco para superar a un meta zornotzarra que rechazó su disparo estirando todos sus miembros como un pulpo.

Una intervención que resultó clave de cara al desenlace final, puesto que apenas diez minutos después Bautista, que ya se había encontrado con la oposición de Fraga ante un cabezazo que el meta repelió con acierto, dio toda una 'masterclass' de su dominio en el área al coronó una hilvanada acción ofensiva con un primer gol del curso para enmarcar.

Tras participar desde el mismo nacimiento de la jugada, obsequió al personal con varios amagos con los que dejó sentados varios defensas donostiarras antes de cruzar el balón lejos del alcance de los guantes del meta visitante.

Pero ni así se rindió el conjunto txuri urdin, que al igual que la última vez que vino a Ipurua en su anterior etapa en Segunda, vendió muy cara su derrota.

El Sanse lo intenta al final

Y es que, pese a que el Eibar estuvo a punto de ampliar distancias primero con un remate de Corpas que Peru Rodríguez sacó bajo palos, y después con otro disparo de Martón que rebotó en el poste, acabó sudando la gota gorda después de que Mikel Rodríguez aprovechara una de las dos grandes opciones de que dispuso para alterar el final.