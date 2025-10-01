'Tacones Lejanos' para ganar el premio al mejor escaparate

Iker Marín San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

La actriz Marisa Paredes ha protagonizado el cartel oficial de la 73 edición del Festival Internacional de Cine recién finalizado. La madrileña, fallecida el pasado mes de diciembre, no solo ha sido la imagen que ha representado este año al Zinemaldia, también ha sido la estrella elegida por varios comercios donostiarras para decorar sus expositores y participar en el concurso de escaparates dedicados al Festival que ha organizado San Sebastián Shops.

Medio centenar de comercios decoraron con motivos cinematográficos sus vitrinas durante el Zinemaldia y el ganador del certamen ha sido Charo Casteres, comercio especializado en el diseño de piezas de joyería de la calle San Martín. El jurado destaca que su propuesta se inspira en Paredes y en la icónica escena de 'Tacones Lejanos', «destacando los guantes rojos que luce la actriz vestidos para la ocasión con joyas diseñadas por ella misma». Un escaparate «elegante y evocador».

Segundo premio para la floristería Villa María Luisa.

El segundo puesto ha sido para la floristería Villa María Luisa, que ha vuelto a demostrar «su maestría» en el arte floral, también con Marisa Paredes como protagonista. Su original composición cubre el cabello de la actriz «con un impresionante arreglo, en armonía con el resto del escaparate». En tercera posición, el reconocimiento ha sido para Txita, la empresa de logística urbana conocida por sus bicicletas y triciclos que ha aportado un toque de humor al concurso con un escaparate que anunciaba su «nominación» como mejor actor de «reparto».

Txita, galardonada tras postularse como mejor actor de «reparto».

Los premios han sido posibles gracias a la colaboración del hotel María Cristina, La Perla y Kroketxea, empresas que «siguen apoyando al comercio local».

