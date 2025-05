«El récord demuestra la sensibilización en la lucha contra el cáncer»

Martin Ruiz Egaña Lunes, 12 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Por los que están y, sobre todo, por los que no. Más de 2.000 personas se calzaron las zapatillas ayer en la undécima edición de la carrera y la marcha nórdica contra el cáncer en Donostia. Los 2.994 participantes en todas las pruebas suponen una cifra récord en los once años de recorrido de esta cita. Pero este no fue el único hito. También se marcó la mejor participación femenina en esta iniciativa solidaria. Siete de cada diez corredoras fueron mujeres. Una proporción que «demuestra la implicación de las mujeres con causas como estas», reivindicó Iratxe Ivorra, una de las corredoras, tras finalizar la carrera.

Los jardines de Alderdi Eder, frente al edificio consistorial de Donostia, albergaron la salida y llegada de la prueba. El donostiarra Daniel Ayala, que corría por primera vez, decía que «ver a tanta gente volcada con una causa tan buena es muy gratificante». A las 9.55 horas y desde los arcos instalados cerca del tiovivo se dio el pistoletazo de salida a la prueba de handbike, que estrenaba categoría en esta edición. Cinco minutos más tarde, a las diez en punto, arrancó la tradicional carrera de 5 kilómetros y los más de 2.000 participantes se lanzaron a las calles donostiarras. Como todos los años, lo recaudado irá destinado a que la Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa pueda seguir ofreciendo servicios y atención gratuita tanto a pacientes como a familiares.

En apenas un cuarto de hora, los más rápidos volvieron a aparecer por la calle Hernani. El ganador en la prueba masculina fue Aitor Etxeberria, y la carrera femenina se la llevó Maite Arraiza. Después, el incesante goteo del resto de participantes que volvía de Ondarreta se prolongó durante varios minutos. Como novedad, los participantes de esta edición pudieron realizar la inscripción de manera grupal y la organización premió a los trabajadores de Onkologikoa por ser la entidad con mayor número de participantes.

Los donostiarras Igor Huertas, Rafael Rodrigo y Javier Lertxundi confirmaron desde dentro «el buen ambiente» que se vivió en la prueba. El primero, socio de Contra el Cáncer Gipuzkoa, completó su tercera participación mientras que los otros dos estaban de estreno. «Está muy bien ver que cada vez viene más gente, porque el cáncer también afecta a cada vez a más personas», indicaba Igor. «La atmósfera que se respira en estas pruebas es especial, hay muy buen ambiente. El año que viene repetiremos», prometía Javier.

«Donde sentirnos cómodas»

Anabella Pedotti, Saioa Rodríguez y Marta Brizuela fueron tres de las tantas corredoras que se dieron cita ayer en Donostia. «Todos los años corremos religiosamente la Lilatón y la carrera contra el cáncer. No fallamos nunca», contaba Anabella. «Es muy bonito ver a tanta gente porque te animan mucho. Está muy bien que se organicen carreras donde las mujeres nos sintamos cómodas», explicaba Saioa. «Es muy importante juntar a tantas personas por una causa así», concluía Marta.

Más tarde, sobre las 11.30 horas, el corte de cintas de la marcha y la marcha nórdica estuvo protagonizado por el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que participó en la prueba, también multitudinaria en esta undécima edición que queda destacada en la historia de la carrera por ser la que más participación ha registrado. Una vez más, Donostia y Gipuzkoa se volcaron para hacer frente al cáncer.