Cuánto nuevo y cuánto maestro en esta plaza

El rito del paseíllo y del torero con la montera en la mano por ser nuevo en la plaza se repetirán en la Fería de Illunbe 2025.

Begoña del Teso San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 07:23

Quiere ser la mejor torera de la historia. Está en ello. Quiere ser mejor que Cristina Sánchez, que Mari Fortes, que toreó en Pamplona y es madre del torero Saúl Jiménez Fortes, que La Pajuelera, grande torera y mejor varilarguera del XVIII. Mejor que todas ellas. Es Olga Casado, de la Escuela Taurina José Cubero 'El Yiyo' (oh, aquel torero grande al que 'Burlero' le partió el corazón en Colmenar Viejo). A hombros la sacaron hace nada sus compañeros cuando en Vista Alegre de Madrid le cortó las dos orejas y el rabo a un toro de, nada más, nada menos, Garcigrande.

Olga es uno de los asombros de la Feria Taurina de Illunbe 2025. Novillera aún, toreará el día más grande de La Grande, el 15 de agosto. Junto a esa criatura que vestida de buganvilla y oro, de grosella y oro, con cabezas de toros bordadas en la taleguilla o de grana y oro orlado de flores, provoca el delirio allá donde torea: Morante de la Puebla. Fue el sevillano triunfador de Pamplona el padrino de Marco Pérez, que recibió de sus manos la alternativa el pasado 6 de junio. En el coso romano de Nimes, teniendo de testigo a Talavante, que a su vez torea en Donostia el sábado 16 y que hace nada, el domingo 4, abrió junto a Morante y vestido de pistacho y oro la puerta grande de la Plaza Real del Puerto de Santa María.

Es la corrida del 15 asombrosa y cumbre de expectaciones. Ver a Marco con hechuras de licenciado en torería a sus 17 años y nueve meses. Verle en compañía de José Antonio que, naturalmente y por antigüedad, abre cartel, y precediendo a Olga, que cierra cartel. Luce prodigioso.

Torearán Marco y José Antonio toros gaditanos con sangre de Osborne, los del Núñez del Cuvillo y serán para Olga dos novillos de La Purísima, ganadería formada en 2021 en Zufre, Huelva, con vientres y sementales del mismo Cuvillo. Conoce Olga esas reses, pues toreó La Purísima en Olivenza. Debuta, sí, en Illunbe la ganadería representada por Flavia de Rojas Hermoso.

Es lindo el cartel del 15. Sin desmerecer para nada el del 14, con el que hace su presentación en Donostia Juan Ortega. Coincide en la Víspera con Pablo Aguado. Su mano a mano en Las Ventas en mayo levantó locura máxima porque dicen que los dos sevillanos aspiran al trono que hoy por hoy es de Morante. Dicen que los separa y acerca el Guadalquivir (de Triana es Juan) y se discute en los tendidos quién representa e interpreta mejor la esencia del toreo de Sevilla. En la Víspera debuta también en San Sebastián Borja Jiménez. Sevillano igualmente. De Espartinas (como Espartaco). Rubio (dicen que no hay torero de pelo pajizo malo, recuerden a Antonio Márquez, llamado 'El Belmonte rubio'), abrió la puerta grande de Las Ventas. En San Isidro. A hombros. En compañía del ganadero Victorino Martín García.

Ese 14 no solo debutan sobre el albero de Illunbe Borja y Juan, sino que lo hace la ganadería que completara la tarde del 31 de julio en Azpeitia, Vellosino. No hubo suerte grande en el coso del Urola, pero verdad es que su 'Madrileño', un gran bicho, hizo acreedora a la ganadería salmantina en 2023 del importantísimo trofeo 'Toro de Oro'. Miguel Ángel Perera toreó, de verde y azabache a 'Madrileño', que era colorado, ojo de perdiz y bociclaro, tuvo notable presencia y fue premiado con la vuelta al ruedo tras ser lidiado en la Glorieta de Salamanca.

Terminará el sábado 16 la Semana Grande. Y también la Feria de Illunbe. Con toros de El Capea para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza (hace menos de diez días tocó el cielo a lomos de 'Jíbaro', 'Nairobi' y 'Ecuador' encerrándose con seis toros en la plaza de Estella..). El Capea es claro, ese torero que tanto admiramos. Compró la ganadería para, entre otros afanes, que no se perdiera la sangre murubeña. Entre sus toros, famoso es 'Culebrito', lidiado por Morante en Perú hace casi 25 años, y 'Esmeraldo', lidiado por Guillermo Hermoso de Mendoza en la plaza de toros de la Maestranza en la Feria de San Miguel de 2021.

Junto a Hermoso, junto a las reses de encaste Murube, dos toreros de a pie, plenos de veteranía, lidiarán las reses de Zalduendo cuyo ya lejano lugar de origen está en Caparroso, pero ahora pastan en Cáceres. Los dos toreros del 16 son Manzanares, que llegará directamente de la plaza francesa de Béziers y partirá rápido desde Illunbe hacia Gijón donde torea el domingo 17, y Talavante. Su último vestido de torear, en Puerto, fue oliva y oro, y sus toros los de Freixo, la ganadería de El Juli. Pastan en Olivenza, uno de los lugares soñados de la tauromaquia.

Así quedan conformados los tres carteles de Illunbe 2025 donde debutan dos ganaderías y habrá dos toreros y una torera que harán el paseíllo desmonterados por ser nuevos en esta plaza, Borja Jiménez, Juan Ortega y Olga Casado. Montera en mano habrá de salir también Marco Pérez porque aunque aquí estuvo el año pasado, lo hizo de novillero y ahora se estrena como matador. Siete días antes de tomar la alternativa se encerró con seis novillos en Las Ventas. No salió como había soñado, pero aquel 30 de mayo se colgó el cartel de 'No hay billetes'. ¿Se imaginan los aficionados cabales que uno de estos tres días se agotaran en Illunbe?

