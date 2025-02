El hotel María Cristina, de la elegancia al esplendor

Jorge F. Mendiola San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El hotel María Cristina de San Sebastián se renueva por dentro. Hace trece años ya se sometió a una reforma integral con una inversión de cerca de 20 millones de euros, pero había espacios que mantenían elementos antiguos que demandaban una actualización. Ahora, la cadena Marriott, que gestiona este edificio de propiedad municipal construido en 1912 por la Sociedad de Fomento, redecora la galería de la planta baja, el bar y uno de los salones para elevar el esplendor y exclusividad del cinco estrellas donostiarra.

Para esta misión, la firma estadounidense ha confiado en el artista hernaniarra Víctor Goikoetxea y el estudio Flexo Arquitectos, cuyo proyecto busca llevar «un paso más allá» la elegancia propia del establecimiento gracias al uso de materiales nobles en una intervención «al margen de las modas» pensada para «perdurar en el tiempo». Las obras arrancaron hace un mes y el resultado se podrá ver el lunes, cuando el ala noroeste se reabra al público.

«Hemos cambiado la tarima de madera para sustituirla por un suelo de mármol que dé continuidad a la entrada principal del hotel y la recepción, para que sea uniforme y esté alineado con lo que tenemos en el otro lado de la galería», explica Rafael González, director del María Cristina.

El edificio mantenía un suelo de espiga de roble castigado por el trasiego de los carros de servicio hacia los salones. Cuando le invitaron a buscar una solución, Goikoetxea lo vio claro: «Yo conozco bien hoteles como el Crillon de París o el Ritz de Madrid. Los he estudiado y vivido porque por mi formación he restaurado varios y he tenido que profundizar en su historia y estilos decorativos. Por eso, advertí de que aquí no podíamos hacer un cambio radical, sino ser continuistas y darle un punto más de elegancia para que la decoración luzca igual de exclusiva dentro de cien años».

Los materiales elegidos son de la máxima calidad. Mármoles de Carrara para el suelo y sedas turcas para las cortinas. «Como dice la historiadora Lola Horcajo –quien junto a Juan José Fernández Beobide ha aportado sus conocimientos a la reforma–, el María Cristina pasará de la elegancia al esplendor».

«Apostamos fuerte por esta renovación para poder seguir albergando todos los eventos de los donostiarras» Rafael González Director del hotel María Cristina

Los arquitectos Daniel Ballesteros y Gabriel Asuar ahondan en los detalles técnicos del proyecto. «El suelo del hall tiene una cuadrícula muy marcada, con piezas de mármol blanco separadas por tiras de mármol gris Bardiglio. Hemos querido prolongarla de una forma más suave y elegante, sin que cargase a la vista, con una transición sutil. Hay que tener en cuenta que hemos actuado sobre 250 m2 de pavimento y mantener el diseño existente en el lobby habría sido demasiado confuso», subrayan.

Escoria volcánica de 1912

Los arquitectos aseguran que tan importante en esta obra es lo que se ve como lo que no se ve. Antes de colocar el nuevo pavimento ha sido necesario excavar quince centímetros y retirar veinte camiones de escombros, entre ellos el recrecido de escoria volcánica realizado en 1912, para poder reforzar la solera con malla.

Daniel Ballesteros (Flexo Arquitectos), el artista Víctor Goikoetxea, Rafael González (director del María Cristina) y Gabriel Asuar (Flexo Arquitectos) consultan detalles del proyecto en el lobby del hotel. Lobo Altuna

La «obsesión» de Goikoetxea y el estudio Flexo era «respetar» la historia del María Cristina, «un legado que pasa de generación en generación». Prueba de este afán por preservar su identidad es la instalación del escudo del hotel en el centro de la galería. Será de latón e irá encastrado en el suelo dentro de dos piezas circulares de mármol de gran tamaño.

«Hemos hecho un diseño al margen de las modas. La decoración lucirá igual de elegante y exclusiva dentro cien años» Víctor Goikoetxea Artista

Las nuevas cortinas, tanto en la galería como en el hall, tendrán mucha presencia. Las telas se han importado desde Turquía y se han cosido en un taller de Barcelona. «Son más ligeras, más suaves, más elegantes, más claras. Llevarán un diseño inspirado en los damasquinados clásicos, pero con una visión contemporánea. Todo ello aportará luminosidad al conjunto y hará que los antiguos muebles luzcan más», detallan.

En el salón Zubia, además de cambiar el pavimento, se han puesto molduras artesanales y repintado paredes y techos para darle personalidad. «Queremos que esté al mismo nivel que el salón Elcano, renovado en 2019, y apostamos fuerte para poder seguir albergando todos los eventos de los donostiarras», apunta González. El director del María Cristina destaca que durante las obras se ha atendido a los clientes con normalidad y el bar se ha trasladado de forma provisional al salón Easo, para el que Marriott también maneja planes de reforma.

