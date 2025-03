Donostia, terreno abonado para las orquídeas

Aingeru Munguía e Iñigo Puerta San Sebastián Domingo, 16 de marzo 2025, 00:10 Comenta Compartir

Un puñado de ciudadanos donostiarras han detectado 18 especies de orquídeas silvestres en la ciudad y han logrado que el Ayuntamiento se implique en la protección de estos ejemplares, congele la siega de los parterres durante algunos meses y divulgue su existencia y conocimiento para favorecer la proliferación de estas singulares plantas que algunos especialistas creen que son las más evolucionadas del reino vegetal.

Hay unas 20.000 especies y 750 géneros de orquídeas en el mundo, unas plantas hermafroditas cuyas flores son de una gran belleza y complejidad, pero su ámbito natural no son las ciudades. Su nombre proviene de la palabra griega 'orkhis' que significa testículo, por la semejanza entre el par de tubérculos de algunas especies y los genitales masculinos, según explica la sociedad de ciencias Aranzadi. Una de las mayores singularidades de las orquídeas es que para poder germinar necesitan de un hongo microscópico, sin cuya presencia es imposible que broten. Las semillas y este tipo de hongo forman una simbiosis, denominada «microrriza», que permite su desarrollo. Se necesitan varios años para que la orquídea obtenga los nutrientes suficientes y desarrolle los primeros brotes. Algunas tardan 10 ó 15 años en florecer, pero una vez que lo hacen el tubérculo y su plántula darán flores todos los años a no ser que una causa no natural trunque su desarrollo..

Un grupo de ciudadanos donostiarras empezó a detectar estas plantas en la ciudad hace 3 años y logró que la entonces concejala de Ecología, Marisol Garmendia, congelara unos meses los cortes de hierba en los parterres ubicados en los paseos Bizkaia y Árbol de Gernika. Pero su afición e ilusión les ha llevado a detectar en el último año hasta 18 especies de orquídeas silvestres, fundamentalmente en los alrededores del campus universitario del Antiguo: avenida de Tolosa, paseo de Berio, parque de Aiete y también en Zuatzu y en el parque de Ametzagaina, según nos explican Juan Gonzalez de Suso, Joan Estany, Lola Jurado y Mariluz Población, algunos de los componentes de este grupo autodenominado 'Ophrys Taldea'.

Su trabajo les ha llevado a identificar, incluso, dos ejemplares que son una rareza botánica en Gipuzkoa, según les ha confirmado Aranzadi. Una es un ejemplar de 'Himantoglossum Robertianum' que «es la primera cita en Gipuzkoa de esta planta y está incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, al ser una especie en peligro de extinción, con lo que dañarla o arrancarla es constitutivo de delito». También han hallado en sus paseos por estas zonas varios ejemplares de 'Himantoglossum Hircinum', que «también figura en este catálogo como 'especie rara', gozando también de protección legal».

Anacamptis Pyramidalis Anacamptis Coriophora Cephalanthera Damasonium Epipactis Kleinii Himantoglossum Hircinum

El grupo se ha pasado los últimos meses colocando pequeñas estacas con una señal de color rojo allí donde han detectado una de estas plantas para advertir a los operarios del mantenimiento y evitar el corte de la hierba en estas zonas. Este trabajo lo han ido realizando mientras intentaban contactar con los responsables de Parques y Jardines del Ayuntamiento para ponerles al corriente de su descubrimiento y de lo que entiende se debería hacer para no perder «esta biodiversidad que nos ofrece la naturaleza». «Solo de pensar que donde se va a instalar el ordenador cuántico más potente de Europa hay 18 especies de orquídeas silvestres a su alrededor me parece algo fantástico», indica Joan Estany, el miembro del colectivo que ha realizado las fotografías de las especies aparecidas en San Sebastián y que se incluyen dentro de este reportaje.

La singularidad y belleza de estas plantas, cuya morfología y colores atraen a las abejas como la miel a los osos, han llevado a estos aficionados a la botánica a convencer al Ayuntamiento para proteger estas plantas y divulgar su existencia, algo parecido a lo que ya realiza Vitoria desde hace 12 años: un plan de protección de la orquídea que implique a la ciudadanía y fomente su conocimiento mediante un ejército de voluntarios.

Tesoro botánico

«Es una pena que teniendo este tesoro botánico en nuestras calles, la gente lo desconozca. Habría que hacer pedagogía para cambiar la mirada a nuestros parques. Un jardín bien mantenido no es una moqueta verde y aséptica de césped. Necesitamos parques y jardines que favorezcan la biodiversidad, la botánica cercana, los polinizadores y las flores silvestres», apunta González de Suso.

Ophrys Scolopax Ophrys Sphegodes Ophrys Tenthredinifera Orchis Anthopophora Serapias Gordiguera

Es un discurso que coincide con el de la actual responsable del Departamento de Parques y Jardines, Ainitze Otamendi, que se ha reunido con Ophrys Taldea hace unos días y ha mostrado su plena disposición a colaborar en este objetivo. «Nos ha sorprendido el hallazgo de este número de especies de orquídeas», explicó la responsable municipal quien anunció que se va a coordinar con el grupo en proteger estas singulares plantas. También el concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), ha mostrado su apoyo: «Proteger el crecimiento de orquídeas silvestres va en la dirección correcta que pretendemos impulsar desde el departamento porque es una apuesta por lo natural y lo autóctono».

Otamendi indicó que con las ubicaciones de las orquídeas «vamos a congelar las siegas de estos parterres desde principios de año hasta final del verano para favorecer su desarrollo». Por las zonas donde han proliferado las orquídeas, Otamendi cree que los hongos que se necesitan para que germninen las orquideas están en «zonas de poca materia orgánica y con árboles maduros y raíces interconectadas». Llama la atención que muchos parterres alrededor del campus universitario que permiten la floración de orquídeas son zonas sin apenas hierba, sombrías y que están colonizados por el musgo.

ACTIVIDADES Ophrys Taldea organiza recorridos guiados para conocer las orquideas los días 29 y 30 de marzo

Otamendi sabe que no va a ser fácil promover el desarrollo de las orquídeas en la ciudad. Dejar de segar implicará el surgimiento de praderas de hierba irregular y eso «estéticamente no es bonito para mucha gente y surgirán críticas». Algo parecido pasó con el proyecto de alcorques vivos: «Abrir la ciudad a lo silvestre, a lo espontáneo, es difícil porque mucha gente no comprende que eso es lo natural y prefiere las flores ornamentales».

Otamendi explicó que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Vitoria para que les informe de su plan de protección de orquídeas que ya lleva en funcionamiento 12 años, con 35 ciudadanos voluntarios que tras realizar el curso correspondiente se comprometen a analizar zonas concretas de la ciudad con tres pasadas durante la etapa de floración para detectar ejemplares, sacar imágenes para su control botánico y geolocalizarlas mediante una aplicación de utiliza inteligencia artificial.

Himantoglossum Hircinum Ophrys Apifera Ophrys Especulum Ophrys Fusca Ophrys Lutea

De momento, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para confeccionar una señalética informativa para colocar allí donde se encuentran las orquídeas, ante el deseo de Ophrys Taldea de empezar de forma inminente a hacer recorridos guiados para dar a conocer esta riqueza natural a los ciudadanos. Este colectivo de aficionados pondrá en marcha esta primera iniciativa los días 29 y 30 de marzo a las 10 horas en el barrio de Lorea. El recorrido explicativo comenzará junto a la escultura de Pedro Arístegui ubicado en la avenida de Tolosa 105.

