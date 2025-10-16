El discurso de despedida de Eneko Goia, al detalle: estas son los temas que más ha repetido

Beatriz Campuzano San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 16:53 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

l ciclo, que arrancó hace una década, se cierra hoy. Eneko Goia ha presidido el último Pleno para debatir el estado de la ciudad y ha bordado el tiempo establecido al terminar su intervención rozando los 50 minutos. Goia ha repasado su trayectoria al frente del consistorio y lo ha hecho en un tono reflexivo, conciliador y de balance, con momentos emocionales y de agradecimiento.

Ha arrancado con una breve introducción que apenas ha durado minuto y medio y en la que lo primero que ha hecho ha sido dirigirse a los donostiarras a quienes les ha dado las gracias por dejarle ser su alcalde. «Ha sido una gran responsabilidad, pero también un honor», ha reconocido. A lo largo de su intervención ha empleado en nueve ocasiones un «gracias».

Por contra, el cierre, más emotivo al recordar a las víctimas del terrorismo, ha sido también mucho más extenso. Se ha alargado casi hasta los diez minutos al reivindicar también la convivencia, la memoria, los derechos humanos y la «democracia frente al populismo».

Hacemos un repaso a las palabras que Eneko Goia ha empleado hoy para ver cuántas veces verbalizado términos clave como vivienda, seguridad, donostiarras, futuro o retos y cuánto tiempo ha dedicado a cada uno de estos aspectos.

1:30 Intro 1:58 10 años 6:00 Movilidad 4:50 Vega del Urumea 3:10 Turismo 5:00 Ciencia 4:20 Vivienda 2:20 Ciudad competitiva 3:52 Retos 3:00 Cambio climático 2:32 Desarrollos urbanísticos 2:24 Seguridad 10:36 Cierre

Así, vemos que el bloque más extenso ha sido el que ha dedicado a la movilidad sostenible, donde ha hablado del Topo, del transporte público, de Dbus y la electrificación de los autobuses. Le ha seguido el bloque de ciencia, el de vivienda y desarrollo urbanístico, centrado en nuevos barrios, zonas tensionadas y vivienda protegida. En un segundo nivel se sitúan los apartados de turismo y ciudad competitiva, con especial atención a proyectos como el GOe, Illunbe o el DIPC. Los bloques sobre diversidad, envejecimiento, inmigración y competitividad económica han sido más breves, pero han servido para introducir los grandes retos de futuro.

En el discurso, las palabras más empleadas han reflejado claramente su visión de ciudad y sus prioridades de gestión. Los términos «ciudad», en 56 ocasiones, «Donostia» y «San Sebastián», 83 veces, han sido los más repetidos. También ha destacado el uso reiterado de «apuesta» y «proyecto», que subrayan una idea de avance, compromiso y planificación a largo plazo.

La palabra «movilidad» ha aparecido con frecuencia, junto a «transporte» (13 veces) y «sostenible», evidenciando que la transformación del modelo urbano ha sido uno de los ejes principales de su mandato. Otros conceptos muy recurrentes han sido «vivienda», «turismo», «convivencia», «esfuerzo», «gobierno» y «comunidad».

29 Vivienda y desarrollo urbanístico

Una parte extensa de su intervención la ha dedicado a la vivienda, que ha mencionado en torno a 21 ocasiones, convirtiéndolo en uno de los ejes principales de su balance y de los retos futuros. De hecho, en total ha empleado siete minutos para abordar uno de los problemas más acuciantes de la ciudad. Goia ha subrayado la importancia de los desarrollos urbanísticos en marcha como Illarra Berri (1 vez), Txomin II (4), Apostolutza (1), Rodil (1), Morlans (1) y Riberas (1) y los que vendrán a medio plazo, como los cuarteles de Loiola o la zona de las vías de Easo. De hecho, ha usado ocho veces la palabra desarrollo. También, en esta materia, ha mencionado ámbitos pendientes como Auditz Akular (2 veces) y Jolastokieta (1 vez).

Si nos fijamos en las palabras empleadas, vemos que también ha usado 4 veces «Txomin» y solo dos «zona tensionada» o «saturada» en todo el discurso.

13 Problemas y seguridad

El bloque dedicado a la seguridad ha ocupado un espacio breve, no ha llegado a los tres minutos. El término «seguridad» ha aparecido 3 veces mientras que «problemas» o «preocupaciones» se han mencionado 8 y 2 veces respectivamente en ese mismo contexto. De las ochos veces que ha empleado «problemas», dos de ellas han sido para el tema de la vivienda y las zonas tensionadas, dos para referirse al turismo, una para las personas sin hogar, dos más para los problemas de impunidad de quienes delinquen y uno para hablar de los problemas en general de la ciudad.

El alcalde ha aludido directamente a la «inseguridad» de forma implícita, al hablar del aumento de la percepción ciudadana de inseguridad tras la pandemia, aunque no ha usado exactamente esa palabra. La raíz «delincuencia / delincuentes / delinquen» se ha mencionado 2 veces, vinculada a la idea de impunidad y necesidad de reformas en la legislación. También ha hecho referencia a «detenciones, policía, Ertzaintza y comisaría conjunta», con una docena de menciones en total.

20 Turismo

Veinte alusiones directas o derivadas al turismo ha habido en su discurso. De ellas, 2 han servido para explicar el origen histórico del auge turístico tras la desaparición de ETA; 7 se han centrado en reivindicar la gestión municipal y las medidas de regulación como la moratoria, la zona saturada o la modificación del Plan General; 2 le han servido para destacar la reducción de la oferta turística en la ciudad; 1 para presentar la nueva tasa turística como herramienta de retorno económico. También en 5 ocasiones más el alcalde la ha empleado para hablar propiamente del turismo y sus consecuencias y, por último, 3 veces más la ha usado para hablar de retos de futuro que tendrá que afrontar la ciudad en este ámbito.

13 ETA y memoria histórica

La palabra «memoria» ha aparecido 5 veces y lo ha hecho en el cierre de su discurso, que se ha centrado en el recuerdo y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. «Convivencia» se ha repetido 4 veces, subrayando su apuesta por una ciudad cohesionada y reconciliada. Los términos «derechos humanos» los ha empleado 2 veces, reforzando la idea de que deben ser la base de la vida común. «ETA» también ha sido mencionada una vez. Por último, Goia ha hablado una vez de «paz», y una vez «respeto».

2 Pandemia

En sus diez años como alcalde ha vivido muchos cosas, entre ellas la pandemia, que marcó su mandato anterior. De hecho, las dos veces en las que ha hecho alusión al Covid ha sido para justificar dificultades pasadas y cambios sociales posteriores. La primera vez que la ha usado ha sido en la introducción para recordar que a veces se «dan situaciones imprevistas que hay que gestionar lo más ordenadamente posible» y otra para recordar que los datos en materia de seguridad han empeorado desde esa fecha.

Las veces que ha recurrido a datos

En su intervención, Goia ha recurrido a diversos datos para respaldar sus explicaciones y poner en contexto la evolución de San Sebastián bajo su gestión. Ha recordado que la ciudad cuenta hoy con casi 4.000 habitantes más que hace una década, que la tasa de paro se ha reducido a la mitad y que la renta por habitante ha aumentado en 7.000 euros. También ha destacado el notable crecimiento del sistema de bicicletas públicas, que ha pasado de 16 a 70 estaciones.

El alcalde ha subrayado además que el «16% de los donostiarras nacidos en el extranjero representan el 21% de los nuevos contratos laborales» y que el porcentaje de ciudadanos con titulación universitaria ha alcanzado un máximo histórico del 27,4%. En el plano económico, ha señalado que el turismo aporta el 14% del producto interior bruto de la ciudad, mientras que los servicios empresariales intensivos en conocimiento suponen ya el 48%.

Goia ha puesto también de relieve el aumento de la aportación municipal a Donostia Kultura y Donostia Kirola (en 7,5 y 5,9 millones de euros, respectivamente), lo que ha permitido sumar 36.000 y 2.000 usuarios más en cada caso. Asimismo, ha mencionado el incremento de la población mayor de 65 años, que ha crecido en 7.500 personas en la última década, y ha avanzado que hasta el final de la legislatura se construirán 2.000 nuevas viviendas, con el objetivo de alcanzar las 4.000 para 2030.

6 Las «reflexiones» del discurso

Goia ha recurrido en varias ocasiones al concepto de «reflexión» para invitar a abordar con perspectiva distintos temas. Lo ha hecho hasta en seis momentos, utilizando este término como hilo conductor para subrayar la importancia del análisis. La primera de esas reflexiones la ha dedicado al turismo, criticando la tendencia a culpar a los visitantes de todos los problemas y llamando a mirar también hacia dentro. Ha pedido «una reflexión» recordando que muchas veces se juzga a los que vienen de fuera sin reconocer comportamientos similares propios, lo que, según ha dicho, refleja «la ola de egoísmo que vivimos».

Posteriormente, ha recurrido al término para contar «la reflexión que le hizo un alcalde holandés» durante la capitalidad cultural europea, quien le dijo que «lo mejor que puede hacer una ciudad por su convivencia es invertir en educación, cultura y deporte».

También ha apelado a la «reflexión» al tratar la cuestión de la vivienda. Goia ha pedido detenerse a pensar en el cambio de modelo familiar que está afectando a la oferta de residencial y es que cada vez viven menos personas en una única vivienda.

En otro momento, al abordar el impacto del cambio climático, ha considerado «necesario hacer una nueva reflexión» sobre los movimientos poblacionales que este fenómeno puede provocar, señalando que ya se percibe en el turismo el atractivo creciente del Cantábrico debido al calentamiento global.

Por último, ha cerrado su intervención citando a Winston Churchill, «uno de sus personajes históricos preferidos» y citando una de sus célebres frases: «La democracia es el peor de los sistemas, una vez descartados todos los demás».

Créditos Narrativa visual Oihana Huércanos Pizarro

Desarrollo Gorka Sánchez