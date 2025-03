Una jaula para encerrar al 'Trump-oso'

Alberto Moyano San Sebastián Sábado, 1 de marzo 2025, 13:22 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Si el pasado año la lluvia fue la invitada no deseada en 'A las Mañanitas' carnavaleras donostiarras, este sábado ha sido el fresco sol de invierno el que ha acompañado la entrega del bastón de mando a un Dios Momo cargado de ingenio, humor y crítica a la situación de actual. De la ciudad y del mundo. Qué tal para empezar una Donostia con sambódromo y una mundo sin ningún Trump-oso.

«Voy a plantearte los cambios que voy a realizar en la ciudad y traigo soluciones para apaciguar a las masas», comenzó su alocución Hodei San Buenaventura, que este año toma el relevo de Mónica Larreina, diosa del año pasado, y que 'reside' con su séquito en el Hotel María Cristina, en donde desde que el jueves recibiera las llaves de la ciudad. Luego, la comitiva marchó hacia la Plaza de la Constitución, donde aguardaba para el 'traspaso' de poderes un alcalde, Eneko Goia, disfrazado de minion para la ocasión. Momo cubrió el trayecto en su descapotable.

Y una vez en el corazón de la Parte Vieja, primer decreto: «Ya que el nuevo Illunbe se va a convertir en una instalación multiusos, referente en todo el estado, con deportes, música, toros, Cultura... decreto que se incorpore un sambódromo para aprovecharlo en Carnavales». No fue un mal comienzo y a partir de ahí, el discurso fue hacia arriba: «¿Quién es el más realista, quién? Y al instante, alguien levantó el dedo. ¡¡¡El Sagrado Corazón de Urgull!!! Por ello decreto que aprovechando las obras de renovación por su 75 aniversario su imagen se ilumine con el azul y el blanco cada vez que la Real juegue en Anoeta».

Y evocó el pasado para referirse a los tiempos en los que el parque de atracciones de Igueldo incluía a una osa llamada 'Úrsula' encerrada en una jaula. «Decreto recuperar la jaula para meter en ella a un nuevo y peligroso oso», dijo el Dios Momo que, tras una pausa de suspense, añadió mientras mostraba un oso de peluche: «El Trump-oso, y encerrarlo ahí para que no toque las narices al resto del planeta», aclaró por si habían quedado dudas de a quién se refería.

Y tras una breve introducción en la que indicó que «la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero aún tiene defectos», citó como ejemplo que «define Donostia como un peligroso 'cártel'. Hay que exigir al chatgpt que aclare que no somos un cártel, aunque la ciudad esté plagada de cartel...es anunciando la zona de bajas emisiones. Y vayas por donde vayas, seguro que con alguno chocas». Hasta ahí llegaron los decretos de la deidad carnavalera, que no obstante, no descartó que «haya más cosas que solucionar».

Todo empezó, como es tradición, poco antes en la Plaza de Zuloaga a las once de mañana, cuando el pasacalles carnavalero A las mañanitas, acompañado por la charanga Pasai, cubrió el recorrido hasta el Hotel María Cristina donde aguardaba el dios Momo con su séquito. Tras los saludos protocolarios desde el balcón a los sones de 'A las mañanitas', las cientos de personas disfrazadas –y abrigadas–, recorrieron las calles de una Parte Vieja tan atestada de locales y turistas como cualquier otra mañana de sábado. Unos no dudaron en sumarse a la fiesta, mientras los segundos contemplaban divertidos los bailes y chanzas de los disfrazados. El ambiente de juerga ayudó a templar la temperatura que, por lo demás, para esas horas ya había subido unos cuantos grados y a la espera del desfile de la tarde.

