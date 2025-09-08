La ciudad del deporte se renueva al aire libre

Como bien se aprecia en la imagen, la cancha de basket de Sagüés está completamente agrietada. Se va a cambiar el pavimento y también las canastas.

Los nuevos cursos deportivos de la campaña Kirol Ekintzak 2025-26 arrancan el lunes 22 de septiembre con 22.967 plazas distribuidas en 1.601 cursillos que llegarán a todos los polideportivos de la ciudad. El arranque de este programa de Donostia Kirola, en el que el pasado curso participaron más de 16.000 personas, viene acompañado este año de una importante inversión del Patronato Municipal de Deportes en el mantenimiento, renovación e inauguración de nuevas instalaciones deportivas al aire libre en diferentes puntos de San Sebastián. Desde este mismo mes y hasta finales de año, entre otras actuaciones programadas, se va a estrenar el nuevo equipamiento deportivo de Buenavista y además se van a remodelar la pista de baloncesto de Sagüés, los frontones de Altza e Igeldo y la cancha de multideporte de Juan Carlos Guerra de Bidebieta.

Todo ello con un objetivo claro, «tomar la calle con el deporte», señala Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable. Esta es una de las líneas de actuación más importantes que Donostia Kirola quiere fortalecer y afianzar durante esta legislatura en la que tan en boga está el lema 'Donostia, ciudad del deporte'. «Para consolidar esta idea, nos parece clave trabajar la actividad física y la práctica deportiva al aire libre. Y demostrar que la ciudad, en su conjunto, también puede ser una magnífica instalación deportiva», explica el edil socialista. Esta apuesta «requiere mejoras, mantenimiento y nuevas instalaciones exteriores y también algunos programas de Donostia Kirola al aire libre que ya están en marcha». Se refiere Gabarain a apuestas como el Kirola Kalean que se celebró con «éxito» en julio, a Auzo Kirola, al Kalean Urban Fest que se celebró en junio de la mano de la Fundación del Gipuzkoa Basket y el programa Jokoak, que en julio llenó diferentes calles con la exhibición de deportes minoritarios para animar a la ciudadanía a participar en ellos.

Donostia Kirola tiene 80 instalaciones deportivas exteriores de una tipología muy diversa, desde canchas multideportivas hasta frontones, «y muchas de ellas además de su importancia en la actividad deportiva cumplen una función social destacada en los barrios», indica el delegado. De ahí la importancia de las actuaciones que se van a llevar a cabo en algunas de ellas en lo que resta de año.

Pista de baloncesto de Sagüés. La cancha de basket más emblemática que Donostia tiene al aire libre se va a renovar por completo. Reconoce Gabarain que «está necesitada de una remodelación integral. Los usuarios que utilizan la cancha nos lo han pedido». Ya se han adjudicado las obras por un importe de 33.000 euros (IVA no incluido) para cambiar el actual suelo que está completamente agrietado y sustituir las canastas por otras nuevas. Se prevé que las obras se ejecuten durante los próximos dos meses. Los trabajos consistirán en la reparación del pavimento existente y la instalación de un nuevo pavimento deportivo multicapa.

Nuevo equipamiento deportivo de Buenavista. Esta actuación está vinculada a los Presupuestos Participativos y explica el concejal del PSE que ha sido un proceso «bastante largo definir bien con los vecinos qué tipología de instalaciones querían. El proyecto inicial contemplaba instalar una serie de pistas deportivas que hemos debido ajustar a las necesidades que los vecinos del barrio nos han ido indicando en las reuniones que hemos mantenido con ellos». Finalmente Donostia Kirola instalará en la plaza de Las Bateleras y en la calle Berra Behea los siguientes elementos: un parque de calistenia, una mesa de ping-pong, una mesa de ajedrez y media pista de baloncesto. Para ello, se renovará el pavimento y se instalará una red protectora. El coste total de la intervención es de 38.000 euros (IVA no incluido). Gabarain señala que estos elementos ya están en manos de Donostia Kirola y que su instalación «se llevará a cabo antes de la primera quincena de noviembre».

Frontón de Igeldo. Se están ejecutando actualmente las obras en esta instalación deportiva, que consisten básicamente en cuatro actuaciones. El cierre de la parte superior del frontis para evitar deslumbramientos e impedir que salgan las pelotas, la sustitución de la coronación de la parte superior del cierre vertical del graderío para evitar entradas de agua de lluvia, la ejecución de la nueva recogida de aguas superficiales y canalización hasta la red de alcantarillado existente para evitar la infiltración de agua al interior del frontón a través de las puertas y de los muros semienterrados y el saneado y pintado de la fachada de entrada y de la pared izquierda del frontón. El presupuesto de adjudicación de la obra ha sido de 98.000 euros (sin IVA), y se prevé la finalización de las obras durante los meses de septiembre y octubre.

Las obras están en marcha en el frontón de Igeldo para cerrar la parte superior del frontis y sanear y pintar la fachada. Sara Santos

Frontón de Altza. Donostia Kirola ha encargado el proyecto de ejecución para el saneamiento de la estructura metálica del graderío del frontón, que está actualmente con evidentes síntomas de deterioro, con oxidación general del mismo. «Es cierto que hay zonas en las que el óxido se ha comido la estructura, por lo que no reúne las condiciones de seguridad estructural exigibles», dice el concejal de Deportes. Aunque el presupuesto no se ha fijado todavía, «estamos a la espera del proyecto», estiman en el consistorio que rondará los 60.000 euros. «Nuestro objetivo es poder licitar las obras a lo largo del otoño para poder estrenar las nuevas instalaciones durante el primer trimestre del año que viene», indica.

Renovar el graderío del frontón de Altza es el principal objetivo de la renovación prevista. De la Hera

Juan Carlos Guerra (Bidebieta). En esta cancha multideporte del barrio se va a actuar también antes de que acabe el año. «Esta ejecución se enmarca dentro del programa Auzo Kirola y el objetivo es llevar a cabo una actuación similar a la que se hizo en primavera en el skate park de Pagola», dice. A esta cancha se le quiere dar un enfoque socio-deportivo y se mejorará la pista «pero sobre todo haremos una intervención artística y un campeonato 3x3 de basket», anuncia. Y añade, «vamos a grafitear y decorar toda la cancha. El muro principal de la pista ya está decorado, pero también vamos a actuar para completar el lateral de la pista que aún está libre».

Se pintó en el skate park de Pagola un mural en primavera. Una actuación similar se quiere hacer en la cancha de Juan Carlos Guerra de Bidebieta. Sara Santos

Sobre la intervención en el skate park de Pagola, recuerda Gabarain que se hizo dentro del programa Kalean Urban Fest, de la mano del GBC. El autor del mural fue Mikel Herrero, de la empresa Innovart. La intervención ascendió a 5.038 euros.

La campaña UDA finaliza con más de 10.000 participantes La campaña UDA 2025 ha finalizado con la participación de 10.072 participantes, una cifra similar a la del verano pasado. Son los escolares los que más han aprovechado las semanas veraniegas para participar en los cursillos que ha organizado Donostia Kirola. En total, 8.569 menores de 16 años han tomado parte en las actividades organizadas. Es el club Bera Bera el que más participantes ha tenido estos meses veraniegos, seguido del Real Club de Tenis. El curso en el que más txikis han participado ha sido el de multideporte (3.506 menores), seguido de la natación (860). En cuanto a los mayores de 17 años, han participado en la campaña 1.503 personas, siendo el pádel y el tenis, en este orden, los deportes más practicados.

