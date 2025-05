75 años de montañismo donostiarra

Iker Marín San Sebastián Jueves, 15 de mayo 2025, 00:11 Comenta Compartir

El Club Vasco de Camping Elkartea (CVCE) está de aniversario. La entidad montañera donostiarra cumple el próximo martes su 75 aniversario y para celebrar la efeméride ha organizado a lo largo de este año varios actos conmemorativos, entre ellos el que anuncia para este sábado en el monte Ulia. En la cita de pasado mañana, entre otros eventos programados, reconocerán y homenajearán a algunos de los socios más veteranos del club que se fundó, tal y como reconocen desde la entidad, «con un nombre un tanto extraño».

La asociación se constituyó de manera oficial en una bodega situada en la calle San Marcial el sábado 20 de mayo de 1950 bajo el nombre Club Vasco de Camping. Una denominación que poco tenía que ver con el ideario montañero de sus fundadores y que además hacía referencia a una actividad como el campismo que apenas se conocía por estos lares. Pero todo tiene su explicación.

«Hablamos de plena posguerra, que se alargó tanto, y digamos que a la Delegación del Gobierno los clubes de montaña no le gustaban por ese tinte nacionalista que consideran tenían los montañeros», comienza explicando Juancar Sanz, presidente del CVCE. «Por ello, pusieron todas las trabas posibles para que no se pudiera fundar la entidad, alegando que ya había muchos clubes del estilo. Por lo que a los fundadores no les quedó otra opción que tirar de imaginación y decir que eran un club de camping, que sonaba más moderno. Al final, gracias a eso y a alguna buena influencia de funcionarios de Madrid, lograron la autorización», recuerda sobre los inicios del club, que además de salidas montañeras también acogía txistularis, bailes vascos y grupos de teatro. «El maestro Ansorena compuso el tema 'Birigarroa' en homenaje al club y en agradecimiento por esos años en los que se acogió aquí a los txistularis», añade Txema Garay, expresidente y actual miembro de la junta directiva.

De marchas reguladas al K2

El club de montaña que fundaron hace 75 años, entre otros, Carlos Santamaría (presidente), Juan M. Aróstegui, Manuel Galdona, Sebastián Linazasoro, Maritxu Urreta y Pedro Conde, pronto se hizo hueco en la agenda deportiva de la ciudad. Los amantes de la montaña que se hicieron socios comenzaron en la década de los 50 y 60 realizando marchas reguladas por Donostia, Gipuzkoa y Navarra. Una vez la técnica mendizale fue mejorando, comenzaron a viajar a los Alpes. «En los 60 tuvimos un grupo de alpinismo muy fuerte con Julio Villar y Suso Ayestarán, por ejemplo», recuerda Garay. «Y a finales de los 60 se realizó la primera expedición a los Andes. Desde la bodega de la calle San Marcial enviaron en barco una caja de madera enorme con el material y a los tres meses fueron los alpinistas del club», añade Sanz. En 1982 «llegó el primer ochomil de socios del club. Pablo Aldai y Juanfer Azkona hicieron cima en la Annapurna», indican. Iñigo Castiñeira ha sido el último socio del CVCE en hollar otro ochomil, en su caso el K2 en 2022.

3.800 socios y nueve secciones

A pesar de los años transcurridos desde su inauguración, la filosofía del CVCE «se mantiene. Siempre como club de montaña, promocionando las salidas al monte», asegura Sanz. «Llegamos a los 75 años con una gran salud, estamos en la cresta de la ola de nuestra historia», afirma.

En la actualidad, el club tiene cerca de 3.800 socios –«la gran mayoría de Donostia»–, de los cuales 2.300 están federados, y gestionan nueve secciones: esquí de montaña y fondo, senderismo, Nordic Walking, escalada, korrika, escalada específica de nuevas vías y aseguramiento, montaña y la sección infantil, «que es potente y uno de los pilares de la entidad. Es el vivero y el futuro». A todo ello hay que añadirle la publicación de la revista 'Errimaia', con dos números al año, y la gestión del renovado refugio Bortiri en la localidad navarra de Uztarroz.

