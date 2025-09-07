«La bandera está en el aire, confiamos en la remontada»

La afición de Orio se dispone a recibir a su trainera en la rampa del muelle, donde se hizo notar con banderas y bengalas.

En Orio no dan por perdida la bandera ni tampoco por ganada. La renta es exigua, la menor que se haya producido nunca en la primera jornada, así que todo es posible. «La sanción es justa, eso no podemos discutirlo porque es así. No la esperábamos, porque contábamos con la victoria, pero tenemos que seguir adelante y no perder la cabeza», transmitía el aficionado aguilucho Patxi Zabarte al finalizar la regata que bien podría resumir el sentir de los oriotarras. «Confiamos en ganar la tanda de honor esta semana y es más que probable que haciéndolo la bandera se vaya a Orio».

Muy cerca, en la zona del Aquarium, un seguidor de Zierbena se frotaba las manos con la posibilidad de ganar en La Concha. «No contábamos con la sanción a Orio, pero son cosas que pasan. Hemos estado genial y tenemos que aprovechar cada oportunidad. Somos capaces de ganar la semana que viene, estamos convencidos de ello»», aseguraba.

En el Paseo Nuevo eran mayoría los oriotarras, pero también había camisetas rosas, verdes, azules... No hay Bandera de la Concha sin sus aficionados. Es lo que la diferencia de otras regatas.

Y si oriotarras y galipos aceptaban con deportividad el resultado de la primera jornada, lo mismo pasaba con los aficionados que habían ido a apoyar a las tripulaciones femeninas. «Estamos muy contentos, el ambiente ha sido buenísimo y encima ha ganado Arraun. ¿Qué más queremos?», celebraba eufórico Ramón Iroz, aficionado de la trainera donostiarra que se acercó al muelle a seguir la regata. «Para el domingo que viene lo que toca es llevarse la bandera y rematar la faena».

Arriba, aficionadas de San Juan animan a los suyos desde un barco en la bahía. Debajo, los remeros de Urdaibai se abren paso en la rampa del muelle. Y aficionados de Getaria animan a los suyos en el Muelle.

Más allá del agua, la bahía de La Concha se llenó de color, animación y rivalidad sana. «Somos donostiarras y hemos venido a apoyar a la Donostiarra como no podía ser de otra forma. Quedar terceros o cuartos ya está genial, es lo máximo que podemos esperar. El ambiente es muy bueno, estamos ante la mejor regata del año y una gran fiesta», subrayaba Oihane Salinas, rodeada de sus amigos.

No había más que ver las camisetas para saber de dónde procedía cada aficionado. Los rosas se hicieron notar. «Cuando han sancionado a Orio estábamos en los bares tomando algo y hemos visto poco de lo que ha sucedido, así que no nos hemos enterado. A ver si nuestra trainera da otro pasito más el domingo que viene», confiaba Garikoitz Sagarzazu, engalanado con la equipación de la trainera sanjuandarra.

En Getaria también hubo ilusión con el desempeño de los suyos: «El ambiente que hay siempre en La Concha es estupendo, todo está súper bien. ¡Aupa Getaria!», declaraba Irene Lamela, pareja del patrón de la trainera getariarra. « El domingo vamos a estar ahí, queremos terminar entre los cuatro primeros y vamos a luchar por ello», señalaba.

