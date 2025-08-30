Sigue el minuto a minuto del Real Oviedo - Real Sociedad

Secciones
OVI
RSO
Sábado, 30 de agosto 2025, 18:09
18:01
El Oviedo también presenta su alineación:
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy en el Carlos Tartiere ante el @RealSociedad ⚽️#RealOviedoRealSociedad#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartidopic.twitter.com/t2zVjLGVx2— Real Oviedo (@RealOviedo) August 30, 2025
17:58
¡La tercera es la vencida! Esta es la alineación con la que los de Sergio buscarán la primera victoria de la temporada.
Enlace copiado
17:48
Marea txuri-urdin de camino al Tartiere, estadio al que la Real regresa un cuarto de siglo después.
Al Tartiere pic.twitter.com/nZjPKxLVaM— Atotxa.org (@atotxaorg) August 30, 2025
17:40
Arratsalde on! Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo del Real Oviedo-Real Sociedad.
Veljko Paunovic
4-4-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Ilyas Chaira
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Alberto Reina
centrocampista
Ovie Ejaria
centrocampista
Luka Ilic
Delantero
Federico Viñas
Delantero
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Aihen Muñoz
defensa
Takefusa Kubo
centrocampista
Pablo Marín
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Orri Óskarsson
Delantero
0%
OVI
0%
RSO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
