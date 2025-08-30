Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

19:00h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

Directo

Sigue el minuto a minuto del Real Oviedo - Real Sociedad

El conjunto txuri-urdin busca la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere

Minuto a minuto

Andre Quispe
Iker Valverde

Andre Quispe e Iker Valverde

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:09

Icono18:01

El Oviedo también presenta su alineación:

Icono17:58

Cuatro cambios en el once inicial

¡La tercera es la vencida! Esta es la alineación con la que los de Sergio buscarán la primera victoria de la temporada.

Sigue el minuto a minuto del Real Oviedo - Real Sociedad

Enlace copiado

17:48

Marea txuri-urdin de camino al Tartiere, estadio al que la Real regresa un cuarto de siglo después.

17:40

Arratsalde on! Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo del Real Oviedo-Real Sociedad.

Ver más

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-4-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Ilyas Chaira

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Alberto Reina

centrocampista

Ovie Ejaria

centrocampista

Luka Ilic

Delantero

Federico Viñas

Delantero

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Aihen Muñoz

defensa

Takefusa Kubo

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Orri Óskarsson

Delantero

Estadísticas

0%

RSO

OVI

0%

RSO

RSO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue el minuto a minuto del Real Oviedo - Real Sociedad

Sigue el minuto a minuto del Real Oviedo - Real Sociedad